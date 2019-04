Congreso anuncia proyecto para modificar prisión preventiva

El domingo, el presidente Martín Vizcarra pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial que reflexionen sobre la aplicación de la prisión preventiva “porque se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos”.

Las palabras del jefe de Estado se dieron luego de unos días del suicidio del expresidente Alan García y de la resolución judicial que dispuso prisión preventiva por 36 meses para el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Para la congresista Luciana León (Apra), se están cometiendo excesos y por eso anunció la presentación de una propuesta legislativa para precisar los términos en que esta medida restrictiva de la libertad se puede aplicar.

“Hemos visto cómo en los últimos años se está abusando del uso de la prisión preventiva y estamos exigiendo que esta medida sea únicamente utilizada de manera excepcional, subsidiaria, provisional y proporcional”, expresó.

En declaraciones a este diario, explicó que lo que se busca es evitar cualquier mala aplicación de la ley. Esto en respuesta a las declaraciones de Daniel Salaverry, quien dijo que el problema “no es la ley, sino los jueces que la aplican”.

Según el borrador del proyecto, al que tuvo acceso Perú21, se modificarán los acápites de ley procesal referidos al peligro de fuga y de obstaculización. Igualmente, establece penas de entre 6 y 10 años para el juez o fiscal que dicte o pida esa medida sin señalar fundamentos de hecho o de derecho, entre otras causas.

El vocero de PpK, Jorge Meléndez, consideró que sí se puedan hacer algunas modificaciones, “pero teniendo en cuenta que esto se aplica para todos, no solo para casos de corrupción”. Luz Salgado, vocera alterna de FP, comentó que primero tienen que revisar la propuesta, pero adelantó que es la Comisión de Justicia la que debe analizar “qué se puede mejorar para que la justicia no sea malinterpretada”.

¿SE PUEDE CAMBIAR?

Es el Código Procesal Penal el que establece los lineamientos para la prisión preventiva. Para el abogado Mario Amoretti, no se requiere modificación.

“He escuchado decir que la medida debe ser excepcional y provisional, pero eso ya está en la regla. No se puede usar esto como un tema político”, dijo Amoretti.

Según su análisis, son los jueces y fiscales los que no están aplicando bien la norma. “No puede ser que para el caso de Kuczynski digan que sí merece prisión porque tiene dinero, pero su chofer no porque no tiene; eso no es un argumento”, sostuvo.