Se habla de ‘separación de poderes’ pero no de ‘controles y contrapesos’ o ‘checks and balances’.

Cada poder del Estado tiene autonomía, pero dentro de esa autonomía hay diferentes formas en las cuales unos poderes controlan a otros. El Congreso puede interpelar, censurar e investigar. La Contraloría y el Ministerio Público también pueden investigar. Nadie tiene corona ni está por encima de la ley para decir ‘a mí el Congreso no me investiga’.

El equilibrio de podres es eso: que todos se pueden investigar mutuamente.

Exactamente. El Parlamento posee la atribución de remover a los miembros de la JNJ por causa grave y de acusarlos constitucionalmente e inhabilitarlos para la función pública hasta por 10 años. Está en la Constitución. No es un golpe de Estado. Si utilizamos el término golpe para referirnos a un mecanismo constitucional estamos degradando el lenguaje, torciéndolo. Llama la atención la piconería. Si te investigan, te defiendes, presentas tus pruebas, aclaras. Tienen un montón de herramientas en lugar de patalear y gritar golpe. Por ejemplo, pedirle una medida cautelar al TC o ir al Poder Judicial. Pero si sobrerreaccionas y te pones como loco, histérico porque te investigan, de repente demuestra que estás escondiendo algo y que no tienes la conciencia tranquila.

El Congreso sugiere que habría abuso de poder, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Y conflicto de interés, porque los de la JNJ son los jueces de los jueces.

Hay actos potencialmente irregulares. El comunicado es el más grave. Zoraida Ávalos integró la comisión que nombró a los miembros de la JNJ y después los miembros de la JNJ salen a defender a Zoraida Ávalos. Acá hay que devolver favor con favor. Si tú eres el que fiscaliza a los fiscales, no puedes salir de escudero de una fiscal. Es una infracción ética. Puede ser una falta grave. Además, cuando se hizo el concurso público se determinó una orden de prelación. Una de las personas que obtuvo el puntaje más alto es un señor apellidado Dumet Delfín, pero el señor David Dumet Delfín manifestó en las entrevistas una postura de derecha y contraria a los caviares. Y en vez de nombrar al señor Dumet, que era el número uno, nombraron a otros que estaban por debajo de él en el concurso público. Zoraida Ávalos y los demás miembros de la comisión que eligió la JNJ no eligieron a los mejores en el ranking.

Según el artículo 157 de la Constitución, los miembros pueden ser removidos por causa grave mediante el voto de dos tercios del Congreso. Un alto número de votos. No es que ya lo tengan ganado…

De ninguna manera. Es el mismo número de votos requerido para aprobar la vacancia del Presidente o para elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Por eso resulta sospechosa la sobrerreacción. Y es muy grave. Se plantea la criminalización de las potestades parlamentarias. Si cuando el Congreso investiga hay un golpe, entonces este sector ideológico quiere un Congreso castrado que no investigue, que no cuestione, que no cumpla su rol.

Cuando el Congreso eligió un TC, dijeron que nos volvíamos una ‘dictadura’. Cuando eligieron al defensor del Pueblo, de nuevo gritaron ‘dictadura’. Ahora que se investiga a la JNJ, otra vez ‘dictadura’.

Es como la parábola del pastor y el lobo. Si gritas lobo por cualquier cosa, cuando de verdad aparezca el lobo nadie te va a creer. Los caviares gritaron ‘golpe de Estado’ por todo, pero cuando ocurrió el golpe de verdad de Pedro Castillo, ahí no dijeron nada. No todo lo que no me guste o vaya contra mis amigos es dictadura. Hay un uso perverso del idioma.

Le fueron quitando facultades al Congreso.

Se fueron perdiendo por bullying sistemático de Vizcarra. Vizcarra quería un Congreso que sea mesa de partes. Este Congreso ha logrado restablecer el Estado de derecho. Sin pasar por alto los casos de Digna Calle y los ‘mochasueldos’, que deberían ser desaforados.

El comunicado de la ONU parece haber sido el exceso de un funcionario y un lobby.

Lamentablemente, los organismos internacionales están desprestigiados porque en lugar de atenerse a su función se vuelven actores políticos. Hoy en día, creo que ningún peruano ve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como entidades que cumplen un rol objetivo, sino más bien como entidades partisanas que polarizan. Y lo mismo pasa con la ONU. No porque la ONU dice que es golpe de Estado es golpe. Y cuando Pedro Castillo amenazaba con disolver el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, censurar a los medios e imponer una Asamblea Constituyente, ahí la ONU no dijo nada. Esto desprestigia a las Naciones Unidas y da mucha pena. Eso le echa gasolina al fuego a aquellos que quieren un rompimiento con los organismos internacionales.

La JNJ cumple su ciclo en 2024.

Ya están muy próximos a terminar su periodo, inclusive si el Congreso no los remueve antes. Este sistema no es el mejor, porque jueces y fiscales participan en el nombramiento de quienes van a controlar a jueces y fiscales. El sistema ya tiene un conflicto de intereses. El anterior era muy parecido al de ahora. El ‘lagarto’ nos vendió la idea de que era un gran cambio, pero es casi lo mismo. Vizcarra fue un caudillista que le hizo mucho daño a la institucionalidad en el Perú y que cometió actos inconstitucionales como el cierre del Congreso. Si hay un liberal que te dice que está cerca a Vizcarra, entonces está recontraconfundido.

¿Cómo llegamos a la imposibilidad de consenso?

El problema es que en el Perú se criminalizó el acuerdo. Cuando el Congreso intentó escoger a un nuevo Tribunal Constitucional hace algunos años, dijeron que era una ‘repartija’. Democracia sin ‘repartija’ no es democracia. La democracia se basa en la ‘repartija’. ‘Repartija’ con transparencia, pero ‘repartija’ tiene que haber. Hay que bajar la polarización y recuperar la posibilidad de discutir con quienes opinan radicalmente distinto. Hay gente de izquierda muy respetable. Esa es la democracia.

¿Lava Jato sirvió?

Se hizo un acuerdo con los empresarios para perseguir a los políticos. Se priorizó eso antes que cobrar la reparación civil y a accionar penalmente contra los que supuestamente pagaban sobornos. Muchos de los casos son jurídicamente muy débiles. Apostaría dinero a que todos los casos de aportes de campaña no van a tener condenas. Es muy alambicado. Ha habido prisiones preventivas y ruido mediático tremendo, pero son fuegos artificiales que no se van a poder probar. Debieron concentrarse en los sobornos. Casos como el de Villarán y Toledo, por ejemplo. Pero la prioridad fue hacerle daño a Alan García, Keiko Fujimori… Una visión de corto plazo. Y eso se corrobora cuando el fiscal José Domingo Pérez, en vez de terminar, quiere renunciar y abandonar el barco y entrar como juez.