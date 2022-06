¿Cuál es su opinión del dictamen que restituye la bicameralidad?

Mi posición es favorable a la bicameralidad porque permite mayor control en la aprobación de las leyes; los excesos y errores de una de las cámaras parlamentarias pueden ser corregidos por la otra cámara. (…) La bicameralidad es saludable para nuestra democracia, genera separación de poderes y es buena para el Estado de derecho.

Sin embargo, se cuestiona que esta reforma conlleve el cambio de más de 50 artículos de la Constitución y se sostiene que es una suerte de constituyente paralela.

Yo siempre busco ser decoroso y respetuoso en mis afirmaciones pero la verdad es que esa afirmación es tan descabellada que debo concluir que para sostener una cosa así hay que ser una persona de mala fe o muy ignorante o ambas cosas porque una Asamblea Constituyente tiene poder absoluto, puede intervenir en los organismos del Estado y hacer todo sin ningún control. Aquí el único cambio importante que se está haciendo es la bicameralidad, los demás artículos son modificaciones de denominación para que donde antes decía Congreso ahora se cambie por Senado o Diputados.

¿Es el momento para que el Congreso discuta cambios al texto constitucional?

Por supuesto que sí. El Perú lleva años de inestabilidad política y las reformas para eliminarla o reducirla, como esta de la bicameralidad, son importantes y urgentes. La bicameralidad impediría que un presidente de la República, seducido por el poder, disuelva el Congreso; sólo se disolvería la Cámara de Diputados y quedaría la de Senadores para controlar al presidente. Entonces, es indispensable y urgente fortalecer el Estado de derecho en el Perú, las reformas importantes no se pueden postergar, porque en el Perú postergar es lo mismo que abandonar; lo importante se tiene que hacer siempre de inmediato y siempre con eficiencia y energía porque de lo contrario ya no se hace nunca. (...) Está bien que esto se haya aprobado porque se fortalece el Estado de derecho. Los mismos que ahora critican en ciertos sectores la bicameralidad, hace cinco o seis años la apoyaban, no están en contra por principios, simplemente no les gusta que determinados partidos o sectores sean los que están aprobando esta reforma; son falacias de algunos sectores de la opinión pública lamentablemente.

Lucas Ghersi

¿Es válido que algunos detractores de la bicameralidad sostengan que la propuesta ya fue rechazada a través de un referéndum años atrás y, por lo tanto, no debe debatirse nuevamente?

En el referéndum se sometió una propuesta específica que tenía reglas específicas que el pueblo peruano rechazó. Había temas de paridad, de alternancia de género y por eso ese referéndum estuvo un poco viciado, porque se mezcló la bicameralidad con otros temas controversiales. La propuesta que se va a discutir ahora no es idéntica a la que se sometió a referéndum antes, tiene varios cambios, entonces no es incompatible, no es que porque una propuesta parecida se rechazó no se puede aprobar esta propuesta, no son idénticas sino diferentes. Además, hay una posibilidad de que si el Congreso no llega a los 87 votos vayamos a otro referéndum sobre esta propuesta, esa es una posibilidad.

El dictamen plantea la reelección parlamentaria por una sola vez, pero otros dicen que debe ser indefinida, ¿cuál es su postura?

Yo pienso que la reelección parlamentaria tiene que ser indefinida porque si hay esa posibilidad, el interés del parlamentario y el del ciudadano están alineados; el parlamentario que le gusta a su elector será reelecto y el que no convence a su elector se irá a su casa. El riesgo de la reelección ocurre cuando el funcionario que se quiere reelegir maneja presupuesto y confunde la función ejecutiva con la función de campaña, ahí hay un conflicto de intereses, por eso está mal reelegir al presidente, al alcalde, al gobernador regional, pero los congresistas sí deberían poder ser reelectos.

A la luz del accionar de este Congreso, donde no hay parlamentarios que hayan sido reelegidos, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué tanto daño le ha hecho la no reelección inmediata al funcionamiento del Parlamento?

Creo que, en general, tendríamos un Congreso más hábil, más versado, más funcional si tuviéramos reelección. No hay prácticamente ningún país desarrollado, estable en el mundo que prohíba la reelección parlamentaria. Esa prohibición de la reelección parlamentaria fue una maniobra demagógica, populista llevada a cabo por el expresidente Martín Vizcarra para desprestigiar al Congreso y debilitar el Estado de derecho y la democracia en el Perú. Entonces, tiene que regresar la reelección parlamentaria; fue -con todo respeto- una barbaridad jurídica y política eliminarla.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones objeta que se incorpore a los miembros del Sistema Electoral en el grupo de autoridades que pueden ser sometidas a juicio político por infracción constitucional. Para usted, ¿es adecuada o no la medida?

Yo creo que es adecuada porque no hay ninguna autoridad pública que deba estar fuera del ámbito de la acusación constitucional. Los jueces supremos puede ser pueden ser acusados constitucionalmente, los magistrados del Tribunal Constitucional también, entonces, a igual razón, igual derecho. Si al juez supremo y al magistrado del TC, que son las principales autoridades jurisdiccionales del Perú, se les puede acusar constitucionalmente, al del Jurado Nacional de Elecciones también, ¿no es cierto? No es que sean impunes, que puedan infringir la Constitución y no pasa nada. No hay ningún funcionario público que esté por encima de la Constitución, por lo tanto, todos los funcionarios públicos deben poder ser objeto del impeachment. Es una locura que estos señores pretendan ser semidioses sustraídos de un régimen de responsabilidad, siempre tiene que haber responsabilidad, entonces, la lógica de la impunidad de: “yo hago lo que quiero y nunca nadie me puede acusar o denunciar” la tenemos que rechazar definitivamente.

¿Qué opina de los Consejos de Ministros descentralizados en los cuales de alguna forma está presente el tema de la Constituyente?

Yo tengo la seguridad de que este Gobierno va a seguir insistiendo en la Asamblea Constituyente porque sabe que solamente ella le puede dar el poder absoluto que busca, seguramente para llevar a cabo actos de potencial corrupción sin ser investigado por un Congreso, Ministerio Público o contralor independientes. Mientras este Gobierno esté en el poder la Asamblea Constituyente va a estar en agenda. (…) Yo no pienso que este Gobierno esté a punto de caer, la oposición está muy dividida, muy debilitada y todos los escándalos mediáticos que aparecen no le hacen daño. Creo que si la oposición no cambia radicalmente lo que está haciendo, Castillo se va a quedar hasta el 2026 y va a encontrar una maniobra para mantener un régimen de ultraizquierda autoritario más allá inclusive del 2026. Si no desactivamos esta bomba de tiempo la democracia en el Perú, creo que la vamos a perder.

¿Ve difícil una vacancia o adelanto de elecciones?

Lamentablemente lo veo casi imposible. La oposición tiene que tener un cambio absolutamente radical en la forma como está trabajando y, ojo, cuando hablo de oposición no me refiero a las bancadas en el Congreso sino a la oposición en general incluyendo los líderes políticos; no estoy criticando al Congreso, allí están haciendo todo lo que pueden, estoy criticando a la oposición que está fuera de él.

TENGA EN CUENTA

Lucas Ghersi es abogado constitucionalista y promotor del Movimiento No A La Asamblea Constituyente que, dijo, continúa en su proceso de recolección de firmas.

“Seguimos con la recolección y digitalización de las firmas. En el momento que este gobierno intente realizar alguna maniobra en contra de la democracia, las presentaremos y va a ser una cosa muy potente”, indicó.

“Nosotros seguimos trabajando con entusiasmo, alegría y agradecimiento a toda la gente que nos apoya. Esto no es cuestión de hacerlo rápido, no es cuestión de presentarlo en cualquier momento sino con la fuerza debida, en el momento adecuado. Este es un tema de táctica, estamos jugando ajedrez y tenga la seguridad de que vamos a ganar la partida”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Luis Vargas Valdivia