Lucas Ghersi: Agreden a miembros de ‘No A La Constituyente’ que recolectaban firmas en Juliaca

Inaceptable. El abogado constitucionalista Lucas Ghersi y los miembros del movimiento ‘No a la Constituyente’ fueron cobardemente agredidos mientras recolectaban firmas en una plaza de la ciudad de Juliaca.

El hecho ocurrió hoy, aproximadamente al mediodía, cuando varios opositores abordaron sorpresivamente a la comitiva.

En ese momento, ocurrió una confrontación entre ambos grupos. Agentes de la Policía y del serenazgo tuvieron que intervenir para evitar que continúen las agresiones.

Los manifestantes amenazaron y lanzaron insultos contra el constitucionalista y los demás integrantes del grupo que lidera el movimiento ‘No a la Constituyente’.

Cabe indicar que Lucas Ghersi arribó ayer, jueves 18 de agosto, a la ciudad de Juliaca. Realizó una conferencia en el local del Colegio de Abogados y para hoy tenía programado llevar a cabo la gran ‘firmatón’ en la plaza Bolognesi desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

“NO NOS AMEDRENTARÁN”

En entrevista con Perú21 TV, el abogado constitucionalista, Lucas Ghersi, indicó que el incidente se produjo esta mañana en la plaza Bolognesi de Juliaca.

“Hoy, mientras estábamos recolectando firmas en la plaza, llegó una portátil, seguramente de personas vinculadas al partido de gobierno, a agredir a nuestros voluntarios”, denunció el letrado.

Agregó que “hay que personas a las que les han golpeado la cabeza, los han empujado, hubo agresiones verbales y físicas”.

Asimismo, dijo que “es deplorable lo que está ocurriendo porque este grupo de matones no puede procesar la discrepancia democrática. Si están en desacuerdo, que no firmen, pero no se puede agredir”.

Sin embargo, informó que pese a los ataques, su movimiento ha podido recolectar 500 firmas.

“No nos van a amedrentar con actos de violencia. Vamos a venir más a Juliaca, a Puno, a las regiones del sur del país para explicar por qué esta propuesta es contraria a la democracia”, sostuvo.

En otro momento, denunció que han habido incidentes similares durante sus visitas a otras ciudades. “Este es un grupo dirigido por alguna agrupación política. Hay sectores a los que no les gusta la discrepancia política”, remarcó.

