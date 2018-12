Abogada de Keiko Fujimori: "Se me privó del derecho a la defensa en todas sus manifestaciones"

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza , aseveró esta tarde durante la audiencia sobre el requerimiento de comparecencia con restricciones en su contra por presuntamente haber obstruido a la justicia presionando a testigos en el caso cócteles.

"Aquí se está desnaturalizando la figura de un testigo protegido, considerado partícipe de un hecho supuestamente ilícito solamente para no pasar por la fase de corroboración, incorporarlos directamente a la investigación y traerlos a una audiencia de comparecencia con restricciones", señaló Loza.

"La fiscalía puede pretender armar una historia imaginaria, una línea de tiempo imaginaria", cuestionó.

Loza cuestionó que se le haya pasado a condición de investigada sin haber pasado por la fase preliminar. Afirmó que por ello se ha privado del derecho a la defensa.

"Se me pasó de abogada a investigada sin siquiera haber tenido la fase de preliminares y sin siquiera haber podido, en este caso, poder defenderme, menos aún haber podido declarar. Se me privó del derecho a la defensa en todas sus manifestaciones, en todas sus fases, es lo que sucedió: testigos protegidos no corroborados, testigos no contraexaminados, pero qué es lo que ha sucedido", manifestó.

La abogada aseguró que el requerimiento del Ministerio Público obstruirá el derecho a la defensa de sus clientes, puesto que en caso el juez acepte este pedido del fiscal Pérez se verá impedida de comunicarse con muchos abogados con los cuales comparte otros casos.

Más temprano, el fiscal del equipo especial del caso Lava Jato José Domingo Pérez presentó diversos testimonios de testigos protegidos para sustentar su pedido de comparecencia restringida contra la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, a quien imputó el delito de obstrucción de la justicia.

"Gracias a la investigación dinámica que viene realizando el Ministerio Público, hemos logrado identificar a Giulliana Loza Ávalos como esa operadora de un staff de abogados que emplean las organizaciones criminales precisamente para generar o ganar impunidad, esa impunidad que combate el Ministerio Público a través de pruebas", dijo el fiscal en la audiencia para sustentar su solicitud.