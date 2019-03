Lourdes Flores responderá hoy a fiscal por aportes de Odebrecht

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, deberá acudir hoy al despacho del fiscal José Domingo Pérez para responder por la modalidad en la que Odebrecht habría aportado a su campaña a la presidencia, en 2006, y a la de la Alcaldía de Lima, en 2010.

Como explicó el propio Pérez la semana pasada, la ex candidata fue citada en calidad de testigo, mas no como investigada.

Si bien el ex directivo de Odebrecht Raymundo Trindade Serra contó que la compañía aportó hasta US$250 mil a las actividades proselitistas de Flores Nano, no se la interrogará por los detalles de esa declaración sino por la información pública sobre ese caso.

Pérez argumentó que como Trindade Serra dio esa manifestación en Brasil ante el fiscal Germán Juárez, no le corresponde a él –al menos por el momento– investigar a la ex candidata presidencial.

Esa decisión la debe tomar el fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela.

No obstante, el interés de Pérez radica en conocer cómo la constructora se contactaba con los candidatos para realizar los abonos.

Y es que el fiscal también indaga las campañas presidenciales de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (2011), y las de los ex mandatarios Pedro Pablo Kuczynski (2011) y Alan García (2006).

Ex ejecutivos contaron que en las tres hubo aportes de origen ilegal, por eso el Ministerio Público investiga estos procesos por lavado de activos.

Lo que reconoció 'Lulú'

Tras lo manifestado por Serra, Lourdes Flores admitió que existió una reunión en su casa con este último y con el ex mandamás de Odebrecht, Jorge Barata, de cara a los comicios electorales de 2010.

Pero, contrariamente a lo dicho por un colaborador eficaz, Flores negó que en esa cita haya solicitado dinero a los empresarios brasileños.

“Nunca se habló de plata, no es mi forma de ser, no me correspondía, me parecía de los más inelegante invitarlo a comer (a Barata) para hablarle de plata”, manifestó al dominical Cuarto poder.

Asimismo, aseguró que si Odebrecht dio dinero, lo hizo a través de Horacio Cánepa, militante del PPC y ex árbitro investigado por emitir laudos en favor de la empresa.

“Hoy sabemos que él (Cánepa) voltea y le pide ese dinero a Odebrecht. El monto lo pone él, lo pide él y lo gasta él y no rinde cuentas. Reconozco que fue un error no incorporar eso como una donación en especie de Horacio”, insistió.

Precisamente, Flores Nano y Cánepa protagonizan una conversación telefónica, que fue difundida por Panorama, en la que se escucha a la primera decirle al abogado que ha intentado “ubicar a Jorge (Barata)”.

La idea era saber si Barata los involucraría en sus declaraciones. Pero ya lo hizo Raymundo Serra.