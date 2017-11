Lourdes Flores pide cambio de agenda al gobierno

Lourdes Flores , lideresa del Partido Popular Cristiano ( PPC ), indicó que al gobierno de PPK le hace falta salir de la agenda de polarización y tomar la iniciativa para retornar a la “agenda del país”.

“Quiero reconocer que la primera ministra (Mercedes Aráoz) está haciendo esfuerzos, ha tendido puentes y ha hecho gestos, pero al gobierno le falta salirse de esta agenda (de polarización) y ser agresivísimo en otra agenda. Ganar la iniciativa”, señaló Flores a Ideeleradio.

La ex candidata presidencial precisó que, cuando la agenda es de polarización, “todos los ministros salen a decir de si el presidente debe contestar o no, si la señora debe ser investigada o no, ¿y quién pone la agenda del país?”.

“El gobierno tiene que centrarse en su llamada revolución social, y en los temas importantes que planteó el 28 de julio. ¿Por qué el presidente no está todos los días inaugurando algo de agua si esa es su bandera?”, agregó Flores.