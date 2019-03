Flores Nano cuestiona que se le cite por "financiamiento de campañas" que no conoce

La ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano cuestionó este martes que el fiscal José Domingo Pérez la haya citado a declarar hoy sobre "financiamiento de campañas" que no conoce. Detalló, en ese sentido, que fue interrogada sobre el financiamiento de la campaña de Alan García el 2006 y de Keiko Fujimori el 2011.

"A mí me sorprendió porque he sido citada para actuar como testigo, es decir, una persona que debe dar información sobre hechos que conoce, mucha gente imagina que era sobre el caso que en algún momento tendrá que investigarse mío, pero no, fui citada como testigo para ver qué hechos conocía yo sobre el financiamiento de Alan García en el 2006 y del financiamiento de la señora Fujimori en el año 2011", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Me llamó la atención porque era absolutamente claro que no tengo ningún conocimiento de esos hechos. No obstante, considero que era mi deber que si la autoridad me convocaba fuera, y en efecto, así lo he hecho, una en la mañana y otra en la tarde. En la primera se me interrogó sobre el tema de Alan García y respondí con toda honestidad", señaló.

La también ex parlamentaria explicó que durante el interrogatorio surgieron algunas preguntas sobre su caso. Sin embargo, precisó que se abstuvo de responderlas, puesto que no estuvo citada para ello.

"Súbitamente en la mañana, aparecieron unas preguntas sobre los hechos que en algún momento darán lugar a una investigación o a lo que el fiscal disponga. Ante ellas, mi respuesta fue, señor, con todo respeto, se me ha invitado a declarar sobre Alan García, estos temas, no son pertinentes. No contesté esas preguntas porque no correspondía que se respondieran", manifestó.

Como se recuerda, el viernes 22 de febrero el ex gerente general de Odebrecht en el Perú, Raymundo Trindade Serra, declaró ante fiscales peruanos que la constructora brasileña entregó un aporte de unos US$200 mil a favor de la campaña de Lourdes Flores Nano a la alcaldía de Lima en el 2010.

El ex ejecutivo detalló que este monto fue entregado en cuatro armadas de US$50 mil cada una a través de Horacio Cánepa.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR