Lourdes Flores Nano asegura que no existe "ninguna inconducta" en supuesto audio 

La ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano se adelantó a un "audio bomba" que un medio local difundiría este miércoles. Los protagonistas de la conversación sería el aspirante a colaborador eficaz y ella.

A través de su cuenta personal de redes sociales, la abogada dijo que el audio no se trataría de otra cosa más que "una conversación entre Horacio Cánepa y yo", grabada sin su consentimiento y reafirmó que no existe "ninguna" inconducta.

"Es tanta la sed de venganza y desesperación por no pagar por los delitos que le imputan, que el procesado Cánepa trata de sembrar afirmaciones en una conversación que no prueba, en lo absoluto, los hechos que se me imputan en su declaración filtrada a la prensa", escribió Flores Nano.

Además, mostró su disposición para colaborar en las investigaciones e hizo una aclaración: "No olviden que opiniones anticipadas pueden terminar dañando honras. La imputación ligera de delitos a personas honorables debe parar".