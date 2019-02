Lourdes Flores: “Horacio Cánepa recibió el dinero, pero no entró al PPC”

Acorralada por las declaraciones del ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht Raymundo Trindade Serra, la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano admitió anoche que en su campaña electoral en 2010 se utilizó dinero de la empresa brasileña.

Trindade Serra aseguró a la Fiscalía que en una reunión con Jorge Barata y Lourdes Flores, ella pidió que apoyen económicamente a su campaña de ese año. La empresa, entonces, –señaló– aportó US$200 mil para la causa.

La ex candidata del PPC reconoce que la reunión sí ocurrió, pero niega que ella haya pedido algún tipo de aporte.

Al aceptar que en efecto ingresó ese dinero, dadas las declaraciones de su ex colaborador Horacio Cánepa y del ex ejecutivo de la empresa brasileña, Flores Nano ensayó la tesis de que el ex árbitro usó ese dinero en pagar al menos diez encuestas, sin conocimiento de ella ni del PPC, por el que postuló ese año a la Alcaldía de Lima.

“Sabía que Horacio estaba financiando eso (las encuestas). El error que reconozco es que debimos incorporar eso como una donación de Cánepa. El dinero no entró al PPC. Horacio lo gestionó, lo recibió, lo gastó y no se declaró”, dijo Flores Nano a Cuarto poder.

“En la reunión con Trindade y Barata, conversamos sobre proyectos de infraestructura. Estoy a disposición de la autoridad para esclarecer cualquier duda”, aseguró.

CAMPAÑA 2006

La Fiscalía también analiza la posibilidad de que Odebrecht aportara a la campaña presidencial de Flores Nano en 2006. Según un aspirante a colaborador eficaz, que la ex candidata identifica como Horacio Cánepa, en dicho periodo la empresa brasileña entregó US$500 mil. Sobre ello, Flores asegura que ese monto no dio a parar en su campaña. Solo sospecha de los US$15 mil que donó Cánepa en una cena pro fondos.

DATOS

- En su declaración a la Fiscalía, Trindade Serra detalló que para la presidencial de 2006, la firma brasileña entregó entre US$10 mil y US$15 mil, porque en ese momento “la empresa no estaba tan bien”.



- De 2009 a 2014, Cánepa participó como árbitro en 19 procesos que interpuso Odebrecht contra el Estado peruano. Cánepa votó a favor de la empresa en 16 ocasiones, lo cual significó laudos favorables por S/500 millones para la compañía brasileña.