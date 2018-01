Lourdes Flores: "Nunca he pedido contribución alguna a Camargo y Correa"

La lideresa del Partido Popular Cristano ( PPC ), Lourdes Flores Nano , negó que haya solicitado "de manera personal" contribución alguna a la constructora Camargo Correa para su compaña presidencial de 2006 con la alianza Unidad Nacional.

A través de una carta dirigida al semanario Hildebrant en sus trece, la ex candidata presidencial se pronunció sobre la publicación del referido medio que revela correos electrónicos entre Marcos De Moura Vanderley, ex representante de Camargo Correa en el Perú, y Carlos Fernando Namur, jefe en Sao Paulo, en los que se coordina un presunto aporte en favor de Lourdes Flores.

En la misiva, Flores Nano, sostiene que no conoce al señor De Moura. "No lo conozco; nunca he tenido trato con él", señala. Asimismo, descarta que alguien de su entorno haya pedido la presunta contribución de la compañía brasileña.

"No conozco que ninguna persona autorizada de mi entorno o de la campaña de Unidad Nacional haya efectuado la solicitud a la que hace referencia", anota. "Hasta donde razonablemente tengo información y he pedido referencias, no existió ningún aporte de la referida sociedad Camargo Correa en la campaña presidencial de Unidad Nacional en el año 2006", agrega.

En uno de los e-mails entre De Moura y Namur, que tiene como asunto “Coimas y contribuciones”, se menciona que Toledo no presentará candidato pero que está formando una unión electoral con Flores Nano.

“Reunión con JR a solicitud personal del presidente (personalmente conmigo): Solicita USD 400,000.00 para los candidatos de su partido: Situación: el presidente no presentará candidato. Está formando una alianza con UN (partido de la candidata Lourdes Flores, quien se encuentra primera sola en las encuestas)”, se lee.

En otro momento, indican “ Lourdes Flores: Deberíamos pensar en hacer un aporte de nuestra parte directamente, ya que ella tiene una gran oportunidad de ganar y ya nos ha solicitado una contribución. Sugiero en las mismas condiciones: USD 100,000”.

Según Hildebrandt en sus Trece, los documentos que presenta están en poder del fiscal anticorrupción del caso Lava Jato, Hamilton Castro.