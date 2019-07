Lourdes Alcorta a Rosa Bartra: "No se puede tomar la atribución de decidir por todo el Congreso"

Esta tarde, el Pleno del Congreso aprobó con 68 votos a favor, 20 en contra y 15 abstenciones el primer proyecto de ley sobre la inscripción y cancelación de partidos políticos. A la hora de exonerar de la segunda votación, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra , dudó y dijo que no sabía si sería "prudente" la exoneración.

"La votación ha ido alcanzada con el mínimo necesario 66 votos en realdiad yo no sé si una reforma tan importante que cambia la forma de inscribir sobre todo en movimientos regionales que no ha tenido la comisión la oportunidad de escuchar a los actores, ni discutir si se definen nuevas circunscripciones. No sé si sea prudente exonerar algo que va a disponer nuevas reglas en un contexto como el que estamos viviendo", dijo Rosa Bartra.

Inmediatamente pidieron una interrupción la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave y la fujimorista Lourdes Alcorta. La primera argumentó que el único punto de reflexión que recogió Rosa Bartra fue por un par de cambios que no incluyen el de los movimientos regionales.

"Hemos tenido más de una semana desde que se hizo la primera votación en este Pleno y el único cambio que ha sugerido reflexión de parte de la propia presidenta de la comisión es el cambio en alianzas y por eso ya nos está llevando a la votación. Sinceramente si ya tuvimos una semana de reflexión en la que desde la presidencia, usted ha cogido solo dos cambios. Estos son los cambios que ya tenemos después de semanas", argumentó Marisa Glave.

"NO COINCIDO CON ROSA BARTRA"

Lo que sorprendió fue la intervención de Lourdes Alcorta, una de las que tiene mayor experiencia en la bancada de Fuerza Popular, pues hizo público su malestar por el titubeo de Rosa Bartra.

"Yo lamento, pero no coincido con la congresista Bartra. Hemos tenido muchos debates sobre todos los proyectos tarde o mal, pero lo hemos llevado a cabo. Han habido votaciones en la comisión y acá. Hoy día coincido con la congresista Marisa Glave porque estamos en una votación y esa decisión no le corresponde solo a la presidenta de la comisión de Constitución. No es así señora Bartra, lo lamento. Pero usted me empuja a decir cosas y hacer cosas que no hubiera querido, pero usted no se puede tomar la atribución de decidir por todo el congreso", agregó Alcorta mientras recibía aplausos de algunos colegas.

A raíz de esta respuesta, Rosa Bartra desistió de su argumento y aclaró que la exoneración de segunda votación no solo será su responsabilidad, sino que será compartida con todos los legisladores del Pleno.

"No seré un obstáculo para que esta 'reforma' avance y solicito exoneracion de segunda votación", dijo Rosa Bartra.