El mercado de pases está por cerrarse y los partidos políticos buscan los mejores jales para reforzar su plantilla de cara a las elecciones de 2026.

Según el cronograma oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este viernes 12 de julio vencerá el plazo para que cualquier ciudadano se afilie a una organización política con inscripción vigente y, de esa manera, pueda participar de los procesos internos de determinada agrupación para ser seleccionado como candidato a las lides electorales próximas.

En 2026, se celebrarán los comicios para elegir al presidente de la República, los diputados y senadores (en vista de la aprobación de la reforma constitucional que reinstaura las dos cámaras parlamentarias), pero también elegiremos a nuevos representantes subnacionales, es decir, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, y regidores.

En ese contexto, los 30 partidos políticos avalados por el ente electoral para participar de la contienda buscan sus fichajes de última hora para convencer al electorado. ¿Cuáles son los pases más sonados? Lo revisamos en esta nota, en Perú21.

LAS MOVIDAS

Tal como señaló el abogado José Naupari Wong en la entrevista que acompaña esta nota, todavía queda un espacio para que algunas figuras políticas puedan unirse a las listas parlamentarias para integrar el Senado o la Cámara de Diputados desde 2026 bajo la figura de designados (que podrían ser o no afiliados a la organización política) o de invitados, que son ajenos al partido. En ambos casos, el porcentaje permitido para usar esta opción es de 20%.

Las últimas movidas en el escenario político corresponden a quienes, dejando de lado el Parlamento, desean aspirar a una plancha presidencial, es decir, a postular como aspirantes a la Presidencia de la República o a una de las vicepresidencias.

Por ejemplo, el humorista Carlos Álvarez se afilió recientemente a País Para Todos, un partido que, según su página web, “se presenta como una opción moderna y pluralista capaz de adaptarse a los avances científico-tecnológicos y la globalización económica del mundo”. Está en proceso de inscripción en el JNE y su presidente es el exalcalde de Huaraz Vladimir Meza, quien fue mencionado por Zamir Villaverde como presunto nexo para favorecer electoralmente a Perú Libre en las elecciones de 2021. Álvarez, en entrevista con Perú21, no descartó una candidatura.

Otra personalidad que ha anotado su nombre en la campaña es Hernando de Soto. Excandidato presidencial por Avanza País en 2021, esta vez se afilió a la nueva agrupación Progresemos, que, en alianza con otras nueve organizaciones según mencionó, postulará en 2026 para llegar a Palacio de Gobierno por la puerta grande.

Lo anunció sin titubeos y sin tener en cuenta que, según la ley, debe haber primero un proceso interno que debería celebrar la agrupación. “Yo seré candidato presidencial a los 83 años. A la edad de (Joe) Biden, soy dos años mayor que Trump y cuatro años menor que el Papa. En otras palabras, todavía no soy un caso extraordinario”, señaló en RPP.

Dos semanas antes, un conocido empresario siempre asociado a las lides políticas decidió dar el gran paso. Carlos Añaños, fundador del exitoso Grupo AJE, entró formalmente a la contienda con su inscripción en Perú Moderno, cuyo líder es otro empresario, Wilson Aragón, propietario de las frazadas marca Tigre. Consultado por la misma emisora radial sobre sus pretensiones electorales, contestó: “Hoy he dado el primer paso”.

Asimismo, el secretario general de Somos Perú, Mario Fernández, reveló que al menos cuatro gobernadores regionales pasarán a formar parte de sus filas de cara a los comicios de 2026. Uno de ellos, indicó, es Luis Otzuka, máxima autoridad de la región Madre de Dios.

Por su parte, Pedro Spadaro, alcalde del Callao y exlegislador de Fuerza Popular, se afilió a Renovación Popular, el partido del burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, quien dejaría el encargo municipal para tentar la Presidencia.

TENGA EN CUENTA

Horario extra. Por la alta demanda de afiliaciones a último momento, el JNE informó que ayer, domingo, iba a atender este tipo de trámites en horario regular, hasta las 4 p.m. El viernes, se atenderá hasta las 11:59 p.m.

Partidos como cancha. Actualmente hay 30 partidos políticos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE y 17 más en proceso de hacerlo.

José Naupari Wong: “Debería haber uniformidad entre plazos”

En esta entrevista, el especialista electoral José Naupari despeja algunas dudas sobre los plazos y procesos de los partidos políticos respecto a los últimos jales que anuncian con relación a las próximas elecciones.

¿Es adecuado que la fecha tope para que un ciudadano que desea postular en las elecciones de 2026 se inscriba a un partido sea este viernes 12?

Podría ser prudente, pero debería revisarse, porque una cosa es el plazo de afiliación y otra es el plazo de inscripción de partidos. Mientras los partidos se pueden inscribir hasta abril, las personas se tienen que afiliar hasta este viernes.

¿Es incongruente que no coincidan ambos plazos?

Claro. Debería haber una uniformidad entre el plazo de afiliación y el plazo de inscripción de un partido.

¿Esta disparidad es culpa del Congreso?

Exacto. Ahí el JNE no puede hacer nada; solo debe aplicar la ley. Varias veces se ha cuestionado al Jurado cuando este se tiene que limitar a aplicar la ley.

Hemos visto varios jales y alianzas entre partidos. ¿A qué cree que responde?

Las alianzas electorales no tienen que ver con el tema de la afiliación porque todavía se pueden materializar hasta el próximo año. En el tema de las afiliaciones sobre la hora nona, lo que están buscando es ir hacia una organización política que tú creas que va a tener éxito. Que alguien diga que se va a afiliar por convicción, a estas alturas, no. Lo que sí me parece positivo es que, si tú quisieras postular al Senado o a la cámara de diputados, no necesitas estar afiliado porque todavía tienes el 20% de designación.

¿Ese 20% es el porcentaje de invitados?

Una cosa es invitado y otra es designado. El designado es el no elegido; el invitado es el no afiliado. Un designado no necesariamente es un invitado. El porcentaje sí sigue siendo el mismo, de 20%.

Entonces, luego del viernes, los invitados sí pueden postular.

Vía designación, sí. Pero solo al Senado o a la cámara de diputados. No podrían integrar ninguna plancha.

¿Hay plazo máximo para designar o para invitados?

El plazo para designar es el plazo para designar candidaturas definitivas, que es 110 días antes de la elección. Sin embargo, el JNE ha previsto que los designados sean presentados con las candidaturas a primarias. ¿Cuándo serán estas? No sabemos, porque eso lo define el cronograma del JNE una vez convocado el proceso.

