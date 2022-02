Tras la evaluación de la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Huancayo (Junín), se tomó la decisión de suspender al prófugo alcalde Juan Quispe Ledesma, quien es sindicado como cabecilla de Los Tiranos del Centro, organización criminal vinculada a Perú Libre que se dedicaba a cobrar cupos a comercios formales e informales.

En reemplazo de Quispe, Sandro Veliz, también militante del partido del lápiz y primer regidor, asumió el cargo en funciones. Al ser preguntando sobre si está preparado para el puesto, el nuevo burgomaestre, resaltó que “no se estudia para ser alcalde ni regidor”.

“Los cursos de la vida dan esta alternativa de continuar una gestión. Como ya he mencionado anteriormente, yo he sido miembro de una asamblea universitaria de la Universidad Peruana Los Andes y he manejado una empresa. He sido representante de una empresa y conozco algunos temas de gestión”, dijo.

Sorprendentemente, Veliz salió a defender a Los Tiranos del Centro. “No podría decir eso (sobre la corrupción vinculada a a Perú Libre), porque los hechos no han sido demostrados. Simplemente son indicios. No puedo dar un verídico, porque no sé si realmente son culpables. Voy a reunirme con el gerente general para hacer un diagnostico general”, aseveró.

Asimismo, el nuevo alcalde advirtió que se realizarán “movimientos” en la Municipalidad y que se evaluarán a los gerentes de la municipal, pues “se ha notado que hay personas que no cumplen los perfiles”.

“Lo informaré en el transcurso de los días. Voy a evaluar, no voy a ver un tema partidario, sino de gestión. Les digo a ustedes, colegas regidores, unirse por el bien de Huancayo”, manifestó

Finalmente, Veliz señaló que, ante las acusaciones de su vínculo con Los Tiranos del Centro, estas tendrán que ser debidamente demostradas.

