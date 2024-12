Los retoques de Dina Boluarte enfrentan al Parlamento

Bastó que Alberto Otárola, ex primer ministro y otrora mano derecha de la presidenta Dina Boluarte, confirmara ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que su exaliada sí se sometió a una intervención quirúrgica estética en la nariz, para que encendiera la polémica y hasta se volviera a abrir la puerta para asomar la siempre incómoda figura de la moción de vacancia.

Ante ese grupo de trabajo el expremier corroboró lo que se venía señalando sobre la ausencia de la jefa de Estado por un descanso médico en julio del año pasado, aunque aclaró que el procedimiento quirúrgico no impidió en ningún momento que la mandataria atendiera sus ocupaciones, asegurando que nunca existió un vacío de poder.

Otárola indicó que una semana y media después de la intervención Boluarte se reincorporó de manera presencial a los consejos de ministros y que el mismo día en que se sometió a la operación conversó por teléfono con la mandataria y esta hasta participó de una sesión con su gabinete de manera virtual.

Pero además, el expremier admitió que no se formuló ninguna comunicación al Congreso “porque entendimos que no había necesidad de hacerlo”.

POLÉMICA EN EL CONGRESO

Los retoques de la presidenta y el no haber informado al Congreso han calentado el ambiente en el Parlamento.

Apenas terminada la presentación de Otárola, el presidente de Fiscalización, Juan Burgos, informó que lo confirmado por el extitular de la PCM era suficiente para solicitar facultades de comisión investigadora, y que tras esta revelación hay indicios suficientes que ameritan una denuncia por infracción constitucional por parte de la presidenta. Adelantó que si se confirma que existió un vacío de poder en los días del posoperatorio podría ser una causal de vacancia.

Carlos Zeballos, integrante de esta comisión, tampoco descartó que se presente una moción de vacancia.

Para el legislador de Perú Libre, Flavio Cruz, este probable vacío de poder configuraría una incapacidad moral que podría llevar a la vacancia a la mandataria.

Sin embargo, la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, prefirió minimizar este tema, asegurando que “están haciendo una tormenta en un vaso de agua”. En una explicación que podría marcar la posición de su bancada sobre este caso, la legisladora de Fuerza Popular consideró que no amerita causal de vacancia que la mandataria no haya informado sobre su intervención.

“No existe una norma en la Constitución que señale que la presidenta deba reportar al Congreso sobre intervenciones médicas o alguna enfermedad”, dijo la fujimorista.

HABLAN LOS ESPECIALISTAS

Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, la presidenta Boluarte sí cometió una infracción constitucional al ausentarse del cargo. “Aquí hay una infracción constitucional de la que claramente son responsables la presidenta y sus ministros, porque la Constitución dice que el presidente no puede ejercer ningún acto válido sin el refrendo ministerial”.

Para Luciano López, esta situación configuraría el delito de omisión de funciones, por no informarle al Congreso.

“La pregunta aquí no es si la presidenta podía ausentarse por una cuestión de salud, el asunto es que ella no podía decidir por sí y ante sí si le comunicaba o no al Congreso, porque no es su competencia, Simplemente se zurraron en el asunto y no le informaron. Otárola en Fiscalización ha confesado que cometieron una infracción constitucional y un delito, el de omisión de funciones por no informarle al Congreso que debía decidir una sucesión temporal”, anotó.

