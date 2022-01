Apurímac ha perdido “cerca de 100 millones” luego que Las Bambas paralizara porque el gobierno de Pedro Castillo decidió no liberar la vía que se mantuvo hasta hace cinco días por bloqueada comuneros del Cusco.Perú21.TV conversó con Baltazar Lantarón, gobernador regional de Apurímac, quien saludó el reinicio de actividades de Las Bambas pero manifestó su preocupación porque “el Ejecutivo creó falsas expectativas a los comuneros de Chumbivilcas”.

¿Por qué Apurímac no fue convocada por la PCM el 30 de diciembre?

Tampoco estuvimos presentes en anteriores reuniones. Esto porque Apurímac ha marcado posición firme frente al Gobierno y le hemos reiterado a la premier Mirtha Vásquez que su función es restablecer el orden. Los que protestan son los que deciden en el Perú y han perjudicado a la región Apurímac por no liberar la vía. Esperemos que esta vez no abdique, que mantenga liberada la vía por principio de autoridad.

¿Qué impacto económico tuvieron por la paralización de Las Bambas?

En más de 40 días se ha dejado de percibir cerca de 100 millones de soles. Un promedio de pérdida de 1.5 millones de soles por cada día de paralización, es decir, son 60 millones de soles de regalías contractuales aproximadamente, en toda la región e incluidos los 84 gobiernos locales, así como las dos universidades. Se resta también 1 millón de soles diarios que se ha perdido por el canon minero. Esperemos que el Ejecutivo evalúe los daños y perjuicios que han causado a nuestra región.

Las Bambas ha reiniciado actividades, ¿cuál es su visión?

Saludamos la reanudación de las operaciones, pero lo tomamos con mucha preocupación ya que los acuerdos suscritos en Chumbivilcas respecto a los temas álgidos que son pedidos por sus 10 comunidades no fueron tratados en esa reunión (del 30 de diciembre), lo han pasado por alto, han pateado el tablero para el 18 y 19 de enero; ahí sabremos si llegan a acuerdos. Por otro lado, están los comuneros de Ccapacmarca, en Chumbivilcas, que desconocen los acuerdos. Cuando se retomen las mesas técnicas, esperemos que lleguen a un buen término que favorezca a la liberación de la vía. No sabemos las consecuencias de los acuerdos a los que llegarán ese día.

¿Cómo evalúa en papel del Gobierno en la resolución de conflictos en el corredor minero?

Hay mucha ineficiencia en el gobierno central. En cinco años no pueden asfaltar esta vía o adquirir los terrenos que han sido afectados. Preocupa también que el corredor minero se declare Zona de Atención Especial. Los pedidos de los hermanos de Chumbivilcas son exorbitantes; si son aceptados por la empresa minera, se va a generar un espiral sin fin frente a las demandas que también harán las comunidades de Apurímac. Esperemos no llegar a ese escenario. El Ejecutivo está creando falsas expectativas a los comuneros de Chumbivilcas, siendo Apurímac el lugar de yacimiento minero de Las Bambas, no Chumbivilcas.

¿Usted cree que las comunidades cumplan con desbloquear la vía definitivamente?

Debemos dejar de estar dependiendo de tanta protesta que se genera en el corredor minero por la zona de Chumbivilcas. Frente a esa realidad ya estamos trabajando una vía alterna que es el Corredor Económico Trasandino de Apurímac, una vía departamental, que unirá cinco distritos desde Chalhuahuacho. Será otra forma de sacar el mineral en Las Bambas.

¿Qué espera del Estado?

Que el Ejecutivo otorgue un resarcimiento y reponga los perjuicios a Apurímac. Que emita un decreto de urgencia y entregue lo que corresponde a los daños ocasionados a la región. Esperamos que la minera retome los contratos con las empresas emergentes de Chalhuahuacho que dan servicios como hospedaje, alimentación, lavandería, entre otros. Muchos trabajadores fueron despedidos de sus puestos. Espero que logren normalizar las actividades económicas.

