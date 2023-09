El fastidio del primer ministro ha sido manifiesto. Un par de declaraciones soltadas al vuelo evidenciarían que la pugna interna con el hermano de la presidenta y su entorno persiste. Él tenía relaciones privilegiadas con las anteriores ministras de Educación y del MTC, y no estaría tan satisfecho con los cambios en el gabinete. Su respuesta se haría sentir en próximos reportajes en Willax y un canal de señal abierta. La movida del ministro Maurate a Trabajo, por ejemplo, ha sido una muestra del poder del entorno de Boluarte. Y, así, entre los audios del nuevo ministro de Justicia, se apagó el rumor del ascenso del viceministro de Justicia, Walther Iberos, quien no tuvo luz verde como ministro-vocero, el nuevo papel que la presidenta ha exigido para sus funcionarios de primer nivel.

“Como no hay partido ni bancada, se renueva el gabinete porque es necesario tener gente que quiera decir cosas”, dice una voz del gobierno. La cartera del Midagri (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), por ejemplo, estaba muy golpeada. Había poca ejecución en algunos programas trabados. Y la base técnica tampoco estaba funcionando. Su reemplazo es la menos política de toda la nueva camada. Al menos se espera que no dé declaraciones extrañas sobre los limones, como su antecesora. La salida de Paola Lazarte, en cambio, sorprendió a algunos. Pero no a quienes ya criticaban que ella ejercía una vocería solo de sí misma. Su excesivo protagonismo —con portada de Trome incluida— le generó anticuerpos. “No se apellida Pérez de Cuéllar”, agregó un asesor. “Ella salía a medios y hablaba de ella, no del gobierno”, comenta un funcionario del MTC. “No olvides que este es el ministerio con más presupuesto del Estado peruano”. Encomendarse a Sarita Colonia no fue suficiente. A Ana María Choquehuanca se le ha dado el beneficio de la duda por ser el rostro de las pymes en la Confiep. Su perfil político propio ha despertado expectativas. Sorprendió que no saliera el ministro de Economía, que tiene anticuerpos entre los empresarios, pero que tiene piso sólido en el grupo íntimo de la presidenta. “Está sacando un buen presupuesto y es flexible”, dice una voz de su cartera que lo defiende. “Cuando ella lo llama, él le responde”, agrega.

Eran cambios que se veían venir desde Fiestas Patrias, pero que se fueron postergando por varias razones. Primero, porque se desinfló la anunciada ‘Toma de Lima’. Y, segundo, porque la llegada de El Niño aceleró todo el proceso. Calmadas las aguas, relativamente hablando, el inicio de las clasificatorias mundialistas dieron la excusa perfecta. Y la previa al partido de Perú con Paraguay fue la fecha elegida para dar ese golpe de timón. Porque el verdadero deadline nunca fue el 28 de julio, sino El Niño Costero y los partidos de la selección. Y la directiva ha sido mejorar la ejecución presupuestal para el último trimestre del año. Echar a correr la nueva ANIN (Autoridad Nacional de la Infraestructura). E incrementar la comunicación, evidentemente.

“Hemos aplicado la lógica contraria a la de Vizcarra”, teoriza un personaje del gabinete. “En vez de pelearnos con el Congreso, estamos tratando de buscar los puentes mínimos que nos dan gobernabilidad. Eso es importante para el país, pero la gente no quiere entenderlo”. Para la fuente consultada, esto debería atraer al voto anti-Vizcarra. “Acá hay una actitud responsable, no como Vizcarra, que incendió al país pechando al Congreso”, insiste, como para desmentir los rumores de acercamiento con el ‘Lagarto’ que crecieron en tiempos de la exministra de Salud. Y que vuelven ahora que Raúl Pérez-Reyes ha llegado al MTC. “Él ha sido tres años viceministro de Comunicaciones”, dice la voz que reclama más vocería. Sin embargo, insiste también en que no se le está dando todo al Congreso. Su entorno es consciente de la preocupación que han generado los entendimientos del gobierno con ciertas facciones radicales del Parlamento. Por ejemplo, la salida de Fernando Varela, que fue un pedido expreso de la bancada del Bloque Magisterial, quien se la tenía jurada a Varela por el tema Fenatep y Sunafil. “Oye, en qué país estamos, Dina Boluarte cierra la Fenatep y nadie la felicita”, dice mirando el vaso medio lleno. Para el asesor, el fin de la Fenatep es un punto que desmentiría el supuesto ‘castillismo’ magisterial de Dina Boluarte. Para su entorno, no hay pacto sino diálogo controlado. “A los del Bloque Magisterial los tenemos tranquilitos. Y a los de Perú Libre, también”. El resultado lo mide en números: hubo 74 votos para aprobar el viaje a la sede de la ONU en Nueva York de la presidenta. Más que la vez pasada.

La aprobación del proyecto de ley que busca reponer a los docentes no evaluados, sin embargo, ha sido un golpe duro a la imagen del gobierno, dada su cercanía al Bloque Magisterial y a los sectores más ideologizados del Congreso. Como pocas veces, el consenso en medios e incluso en gente cercana al gobierno es que este ha sido un error grave que marca un antes y un después. Una voz amiga incluso aconsejó resolver la planilla de los maestros sin perjudicar la meritocracia en el sector. Saldría más barato, claro. Y también para el gobierno, que ha terminado por dar municiones a quienes creen que la presidenta finalmente no es tan distinta del expresidente Castillo. Sorprendió que hasta congresistas supuestamente moderados o reformistas terminaran apoyando esta ley o ausentándose. El caso de Flor Pablo fue sintomático, puesto que dice que no leyó bien la ley que aprobó. Al parecer, ella tampoco aprobó las evaluaciones de lectura que se les exigen a los maestros. Desde el gobierno, sin embargo, una voz tranquilizadora reafirma lo que ya dijo la nueva ministra de Educación: que la ley será observada. A tomarle la palabra.