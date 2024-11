Los políticos que buscan sabotear la cumbre APEC

Organizaciones de izquierda como la Fenatep, de Moisés Chipana; Nuevo Perú, de Verónika Mendoza; Juntos por el Perú (JPP), de Roberto Sánchez; y CNUL, de Lucio Ccallo, organismo vinculado al Movadef, según Dircote, se han subido al coche de las protestas contra la inseguridad ciudadana, y se han sumado a las convocatorias del 13, 14 y 15 de este mes. Buscan, sin duda, pescar a río revuelto.

Dirigentes de gremios que organizan la jornada de movilización de tres días, los vicepresidentes de Asotrani, Walter Carrera, y de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, dijeron a Perú21 que la protesta no busca boicotear APEC, sino que exige dos demandas: la derogatoria de la Ley 32108 y la suspensión de la segunda votación de la Ley de Criminalidad Sistemática (antes Ley de Terrorismo Urbano). El primero de ellos, no obstante, fue claro en decir que apoya la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, lo que implica un adelanto de elecciones. Es decir, tienen también una plataforma política.

Imagen

1) Ccallo (CNUL), 2) Sánchez (JPP), 3) Mendoza (Nuevo Perú), 4) Chipana (Fenatep), 5) Carrera y 6) Campos (ambos transportistas).

Por ello, cuando este diario les consultó por qué no realizan la protesta en otra fecha que no sea durante APEC para no perjudicar el evento, contestaron que la seguridad ciudadana “es una prioridad” y no pueden dejar que pase más tiempo.

Por su parte, la Fenatep, Nuevo Perú, Juntos por el Perú (JPP) y CNUL se han sacado la careta y han anunciado que exigirán, durante esa movilización, lo que vienen pidiendo desde diciembre de 2022, tras la vacancia del golpista Pedro Castillo: la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

CNUL se sube al coche de las protestas que buscan sabotear el APEC.

Perú21 tuvo acceso a un comunicado del frente político llamado Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) —al que pertenecen los partidos de izquierda Nuevo Perú y Juntos por el Perú, entre otras agrupaciones— en el que cuestionan el ingreso, para esa fecha, de los efectivos militares de Estados Unidos para resguardar al mandatario Joe Biden.

De otro lado, este medio pudo comprobar que el CNUL, el 27 de octubre último, en Cusco, con Lucio Ccallo al frente, realizó una asamblea en la que se decidió realizar jornadas de protesta en Lima y en ciudades del sur del país, como Cusco y Puno, entre los días 11 y 13 de noviembre, para boicotear APEC.

SABÍA QUE

-Los dirigentes transportistas Walter Carrera y Julio Campos están afiliados a los partidos Perú Primero y el disuelto A.N.T.A.U.R.O., respectivamente.

-El exjefe de la Dircote, general en retiro José Baella, aseguró que los responsables de lo que ocurra en el paro nacional serán los organizadores.

-“La protesta es política y buscaría un muerto. La jornada debe ser custodiada por militares y policías”, dijo Baella a este medio.

