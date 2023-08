“Nuestra posición mañana (hoy), en la Junta de Portavoces, será mantener las tres comisiones que nos dieron, porque aún no hemos aceptado la renuncia de los ocho congresistas que se fueron; y estoy conversando con algunos para que se queden”, dijo ayer, a Perú21, el vocero de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza.

Esa fue la respuesta del portavoz de la agrupación de la lampa al ser consultado sobre cuál será su posición, en la reunión de hoy, en caso algún miembro de dicha instancia dé trámite al pedido de los ocho congresistas que renunciaron a su bancada, en el que exigen que se redistribuyan las 24 comisiones otorgadas a las 12 bancadas por el quiebre de su agrupación tras su distanciamiento.

SE ATRINCHERA

Sin dudas, la elección de Darwin Espinoza como vocero de su grupo parlamentario, hecho ocurrido el último martes, ocasionó un terremoto dentro de su grupo parlamentario, por ser el congresista más cuestionado dentro de las investigaciones en el caso ‘Los Niños’, y dejó como saldo la renuncia de ocho de sus 15 integrantes: María del Carmen Alva Prieto, Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva.

Espinoza explicó a este medio que antes de su elección, se cumplió con la elección de los presidentes de las tres comisiones que le otorgaron en la Junta de Portavoces del pasado miércoles 2, y se acordó que Juan Carlos Mori esté a cargo de la Comisión de Producción; Wilson Soto, de la Comisión de Defensa del Consumidor; y Raúl Doroteo, de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Para Espinoza, las tres comisiones que obtuvieron no las puede perder su bancada porque si bien hubo ocho renuncias, al no haber sido aceptadas, su grupo sigue teniendo 15 integrantes. Y, por lo tanto, no se podría aplicar la fórmula parlamentaria de que por cada cinco legisladores le corresponde, a un grupo parlamentario, una comisión.

Lo que llamó la atención es que el segundo vicepresidente del Congreso, el perulibrista Waldemar Cerrón, aseguró que cree que solo habrá, en la Junta de Portavoces de hoy, “algunos ajustes”, pero no una redistribución de las 24 comisiones tal como lo han pedido los ocho congresistas renunciantes de Acción Popular (AP).

Como se recuerda, el caso ‘Los Niños’ es una denuncia contra seis congresistas de AP que habrían recibido obras y contratos laborales a cambio de proteger a Pedro Castillo de la vacancia.

“Ya se ha hecho la distribución de las comisiones, ya se tiene una decisión como tal, y seguro habrá algunos ajustes que se tengan que dar por estas renuncias de la bancada”, sostuvo Cerrón en Canal N.

La vocera de la bancada Nueva Constitución Socialista, Silvana Robles, cuyo grupo parlamentario aún no ha sido aprobado por el Pleno, señaló a este medio que su vocero alterno, Jaime Quito, tratará de ingresar hoy a la Junta de Portavoces para apoyar el pedido de los ocho renunciantes de AP para que se redistribuyan las 24 comisiones.

En la agenda de hoy se tiene previsto distribuir además las comisiones especiales, entre ellas las comisiones de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Será, sin dudas, una jornada de pronóstico reservado.

SABÍA QUE

-El constitucionalista Alejandro Rospigliosi recomendó presentar una demanda de amparo para exigir que se realice una redistribución de comisiones por las renuncias en AP.

-Perú Bicentenario sigue siendo bancada, pues Elías Varas desistió a su renuncia.

-”Nosotros pedimos primero la Comisión de Ética y Renovación Popular lo hizo después. Nos corresponde”, dijo a Perú21 el vocero alterno de la bancada Unidad y Diálogo, Esdras Medina.