Mónica Saavedra Ocharán, excongresista de Acción Popular (AP), es la nueva asesora del despacho ministerial de la cartera de Justicia. Este cargo de confianza le fue entregado por el propio ministro Félix Chero, según la resolución publicada el último miércoles.

En medio de las presuntas alianzas y favores entre el Gobierno y dicha agrupación política, la designación de la exparlamentaria (periodo 2020-2021) –quien también es precandidata para la alcaldía de Jesús María por AP– despierta suspicacias.

La bancada de AP se ha mostrado públicamente en contra del nombramiento de la ahora funcionaria. “Expresamos nuestro rechazo a la designación de Mónica Saavedra Ocharán. Como asesora reconocemos (su) idóneo perfil profesional, pero advertimos que es un error que haya aceptado formar parte de este gobierno en un alto cargo de confianza”, escribieron en su cuenta de Twitter.

Además, indicaron que AP no forma parte del Gobierno de Pedro Castillo, por lo que pidieron a Saavedra renunciar o pedir licencia del partido. Pero en medio de la polémica, el secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, informó a Perú21 que la designación no tiene nada que ver con lo político. “Está ejerciendo su profesión, está en su derecho de ejercicio profesional y el cargo no es político. Los cargos políticos son ministros y viceministros”, aseguró.

Pasado cuestionable

Sobre la excongresista pesa un proceso judicial por violencia familiar. Cuando fue elegida legisladora, omitió de su hoja de vida declarar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dicha sentencia. Ella aseguró que no la consignó porque era un tema resuelto, la demanda fue declarada fundada por el Poder Judicial.

Este diario intentó obtener los descargos de la flamante funcionaria, pero la única respuesta fue “lo siento, no puedo hablar ahora”.

Recordemos que sobre el titular de Justicia, Félix Chero, también pesan cuestionamientos. Sin embargo, goza de la confianza del presidente Castillo.

Datos

La lobista Karelim López, en su declaración fiscal, informó que había un grupo de parlamentarios que se habían beneficiado con contrataciones. Castillo los llamaba ‘los niños’.

Al menos tres parlamentarios de Acción Popular serían parte de esta agrupación.

