El congresista de Acción Popular, Carlos Zeballos, señaló que se ha puesto a disposición del Ministerio Público para colaborar con las investigaciones derivadas de las declaraciones de Karelim López, en su calidad de aspirante a colaboradora eficaz, según las cuales el asesor del legislador, Yonhy Lescano, estaría involucrado en el grupo denominado “Los Niños”.

En sus redes sociales, compartió un documento remitido a Liz Taquire, fiscal supraprovincial corporativa especializada en delitos de lavado de activos, quien lleva adelante la investigación que se sigue contra López Arredondo.

En el escrito solicita también que se le entregue el testimonio completo de la mujer.

“¡Tenemos que ser transparentes!, pongo a disposición para que se me investigue, tenemos que ser responsables con el debido proceso, no vamos a poner las manos al fuego por nadie”, escribió.

En su testimonio, la empresaria refiere que cinco legisladores de Acción Popular “obedecen todo lo que dice Pedro Castillo” y los involucra en la supuesta red de empresas ganadoras de millonarias licitaciones en el Ministerio de Transportes desde el 2021.

Entre ‘Los Niños’, Karelim López ha mencionado los nombres de Raúl Doroteo, elegido por Ica, y Juan Carlos Mori Celis, elegido por Loreto. Además, la empresaria se refiere a Yonhy Lescano como asesor de uno de los congresistas vinculados a ‘Los Niños’.

El único parlamentario que ha contratado al excandidato presidencial como asesor es Carlos Zeballos, quien actualmente se encuentra en la bancada Perú Democrático, tras su renuncia al grupo de AP donde llegó a ser vocero.

Si bien reconoció mantener a Lescano como su asesor, Zeballos resaltó que se encuentro fuera de la bancada desde hace seis meses. “Yo me he alejado de la bancada por varios aspectos en los que no estaba de acuerdo. Que [Karelim López] hable bien, con términos propios. Yo no he hecho negocio ni le he pedido nada al presidente [Pedro Castillo]. afirmó Zeballos a El Comercio.

