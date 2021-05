En medio de la coyuntura electoral, Hernán Condori, el popular ‘Cachuca’ reapareció, con una nueva versión de su legendaria canción ‘Triciclo Perú’ en el que habla de la libertad y de la no estatización. Perú21TV llegó hasta su casa en el Agustino.

Hernán Condori 'Cachuca'

-¿Qué le animó a hacer este nuevo video?

Dicen que soy el supuesto vendido. Esta canción la hice a la semana diez de la primera vuelta y cómo ellos (Pedro Castillo y Keiko Fujimori) se empezaron a atacar y a decir sus propuestas. Entonces, hablé con gente de la Asociación Peruana de Compositores- Apdayc, con mi editor y dije hay que hacer algo. Se propuso varios temas y el mío salió ganando. Entonces modifiqué la letra. Si ustedes escuchan no dice comunismo, ni dice Keiko, ni dice nada. Dice que hay que trabajar ricos y pobres, porque queremos que se unan. No queremos estatismo de ninguno de los dos lados. Queremos que cuiden al país.

-¿Qué opinas tú de la coyuntura política?

Parece un partido entre Universitario y Alianza Lima, se ha dividido el país. No están jugando dos equipos, sino un país entero, el pueblo tiene que decidir por quién votar y reclamarle a quien ingrese, lo que prometió y que no se pierda la democracia, en cualquier caso.

-¿Hiciste una canción para el candidato Castillo, por qué?

Yo siempre he soñado por el país, aposté por Toledo, me engañó. Aposté por Ollanta no cumplió, aposté por Susana y lo ensució, pero hay que seguir apostando hasta los últimos días.

-Me comentabas que te alejaste un poco de Pedro Castillo porque no te trató bien.

No él, sino su equipo, ellos me pusieron a un costado y si uno da su cariño, su presencia, al menos que me den una silla para sentarse, en un lugar donde estar. Luego llegaron (en el mitin) a tirar huevos y tuve que salir. No estoy ahorita como para correr, me pareció de mal gusto que no se me dé un lugar. Y no porque me crea un divo sino porque estoy mal pues. Ahora me han invitado a reunirme con él (Pedro Castillo) y voy a pensar a ver qué día nos reunimos, si es conveniente o no, si lo que escucho, si vale la pena apoyar, porque como te digo mi opción es personal, no es para jalar gente ni agua para mi Molino. Quiero ver que me quieren proponer antes de sentarme a conversar quiero pensar bien las cosas, es como el amor quiero saber si me gusta lo suficiente como para atreverme a casar y en un romance político casi siempre uno sale quemado.

