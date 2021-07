Para la abogada penalista, Romy Chang, el candidato Pedro Castillo de Perú Libre podría ser incluido en la investigación “Los Dinámicos del Centro”. Sin embargo, Es poco probable que el Ministerio Público encuentre una responsabilidad penal, pues Castillo figura como invitado dentro del partido.

“Me parece muy bien que (Pedro Castillo) indique que va a colaborar, y sobre todo, creo que, en caso no tenga ninguna participación en estos hechos, o no sepa o no haya sabido, en su momento, que este partido político recibía financiamiento ilegal, creo que tendrá que evaluar si permanece en el partido o se retira, porque finalmente él es un invitado”, indicó.

La abogada penalista Romy Chang, conversó con Perú21TV sobre el futuro de Perú Libre y su implicancia en el caso “Los dinámicos del Centro”.

Quien de todas maneras tendrá que rendir ante el Ministerio Público, sobre esta organización y su operatividad en el Gobierno Regional de Junín, será Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre.

“Definitivamente el señor Cerrón tendrá mucho que explicar al Ministerio Público, porque en diferentes oportunidades ha indicado ser la persona que lideraba el partido, y es más, se ha referido a otros invitados, dado entender que él era el que lideraba la dirección, entonces, no lo va a favorecer en el ámbito penal, porque de alguna manera él se estaría auto-responsabilizando”, explica la abogada penalista.

Finalmente, dijo que este proceso es muy parecido al de Fuerza Popular, con la gran diferencia que en ese entonces, el financiamiento de los partidos no estaba normado, y ahora sí.

“Tendríamos sobre estas consecuencias: la eliminación del partido y su pérdida de la inscripción como una persona jurídica, su clausura, como sanción final. De manera paralela, el Ministerio Público podría solicitar medidas previas anticipadas. Como la perdida de inscripción, como medida provisional, respecto a Fuerza Popular”, concluye Romy Chang.

