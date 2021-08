Un caso tan complejo como es el de Los Dinámicos del Centro sigue poniendo a prueba a las instituciones encargadas de impartir justicia en la región Junín. Era inminente que la nueva revisión del pedido de prisión preventiva contra 20 investigados por organización criminal caiga en manos del juez Ever Bello Merlo, quien se encontraba a cargo del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción.

Sin embargo, ayer se oficializó el retorno de Bello a su plaza original y, en su reemplazo, se nombró al juez supernumerario Walter Camarena Madrid, de 43 años, quien en los próximos días deberá fijar fecha para la audiencia de prisión preventiva.

Bello fue asesor legal durante la primera gestión del exgobernador Vladimir Cerrón, por lo que había un evidente conflicto de intereses. Así, habría tenido que inhibirse, lo que lo habría entrampado aún más la situación.

En la Resolución Administrativa N°857-2021-P-CSJJU/PJ, suscrita por el presidente de la Corte de Junín, Luis Samaniego, se refiere que el propio Bello había presentado el pasado 21 de julio su “declinatoria irrevocable” como juez del Octavo Juzgado, “con el fin de evitar cuestionamientos” al despacho y a la Corte.

Si bien no se menciona, el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, Ramón Vallejo, ya había pedido cinco días atrás su cambio a Samaniego por las distintas incompatibilidades pues “las denuncias contra el gobierno regional no son pocas”. La Procuraduría también se había pronunciado en esa línea.

La posibilidad de que caiga en las manos de Bello el caso Los Dinámicos del Centro, en el que, además de Cerrón, están incluidos dirigentes de Perú Libre, terminó por acelerar su salida del juzgado.

Se busca jueces en Junín

Sin embargo, hallar un reemplazo para Bello no fue tan fácil. Según consta en la resolución administrativa, “todos los jueces titulares” de los juzgados de investigación preparatoria de Junín “han mostrado su negativa” a ser nombrados en ese despacho.

En consecuencia, por ley correspondía a los jueces de paz letrados asumir en calidad de provisionales. Sin embargo, al menos otros ocho magistrados declinaron.

“El hecho señalado en el considerando anterior obliga a esta presidencia de Corte Superior a designar al juez supernumerario que se haga cargo del despacho”, dice en su resolución Samaniego.

Un juez supernumerario es un abogado que no ha logrado alcanzar el puntaje necesario para una plaza titular, pero que, según la normativa, está habilitado para asumir como magistrado temporal.

Ante la negativa de los demás jueces, es así como se designó a Camarena en el cargo del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción.

Camarena, natural de Huancayo, había estado desde setiembre de 2020 ocupando el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. Había llegado allí, justamente, tras la subida de Bello al juzgado anticorrupción.

Durante su paso por el Segundo Juzgado, Camarena fue quien autorizó el congelamiento, por ocho meses, de las cuentas bancarias de Cerrón por S/1.6 millones. Esta vez tendrá en sus manos el futuro legal de los dirigentes de Perú Libre, el partido de Cerrón y del gobierno.

Caso debe salir de Junín

El procurador anticorrupción Javier Pacheco pidió ayer al fiscal superior Omar Tello reconsiderar su decisión para que el caso de Los Dinámicos del Centro sea visto en Lima por una fiscalía de alcance nacional.

“En el entendido de que se encuentra comprometido el partido Perú Libre (actualmente gobernante en el Perú) (...) encontrándose en tela de juicio el financiamiento del partido al que pertenece nuestra máxima autoridad nacional”, sostuvo el defensor del Estado.

Tello, por su parte, insistió ayer en que “uno no puede acelerarse cuando las cosas no están bien hechas”, en referencia a que no se cumplen los requisitos de ley.

“No conviene en estos momentos traer el caso (a Lima) cuando falta sustentar un requisito que mañana o más tarde puede perjudicar la investigación”, refirió.

