La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín dio por concluido este martes el debate sobre la apelación contra la decisión de primera instancia que dejó en libertad a 20 investigados por el caso Los Dinámicos del Centro.

La sala llevó a cabo sesiones virtuales el viernes, el lunes y hoy. En esta última fecha, se escucharon los alegatos de 17 investigados, entre los que figura Marina Vásquez, jefa de personal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Junín y dirigente de Perú Libre.

Al concluir las intervenciones, la directora de debates, la jueza Liliam Tambini, indicó: “Habiéndose recibido la declaración de los imputados, se da por cerrado el debate oral de esta audiencia y la resolución que emita esta sala va a ser notificada en sus casillas electrónicas a las partes, dentro del término señalado por ley”.

Así, en los próximos días se conocerá si la sala, integrada por otros dos magistrados, confirma lo resuelto en primera instancia o, en su defecto, la revoca.

La Fiscalía ha advertido que la jueza July Baldeón, quien revisó en primer término el requerimiento de prisión preventiva, no analizó todo el material probatorio presentado por el Ministerio Público.

Durante su intervención, Vásquez aseguro a la sala que nunca direccionó contrataciones de personal al gobierno regional, a pesar de los audios difundidos en donde se le escucha conversar con otros investigados. “Todas las convocatorias CAS que se convocó fueron a requerimiento del área usuaria. Área que establecía los términos de referencia”, aseguró.

Asimismo, dio a conocer que cuando Perú21 reveló de la existencia de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, presentó un escrito el 14 de junio ante la Fiscalía apersonándose a la investigación. Sin embargo, en el reportaje realizado por este diario, publicado el 9 de junio, nunca se difundió quiénes eran los implicados y qué área del gobierno regional estaba comprendida.

“Ante la omisión de respuesta, conjuntamente con mi abogado, nuevamente presenté un documento para que se me programe la fecha y la hora para mi declaración, la misma que hasta la fecha no ha tenido respuesta, dejando en claro que nunca fue mi intención evadir la justicia”, refirió.

Entre los que intervinieron fueron Waldys Vilcapoma, quien intentó deshacerse de su celular cuando iba a ser detenido por la Policía.

“Voy a colaborar con la justicia. Yo no pertenezco a ninguna organización criminal como se me está imputando”, aseguró a los jueces superiores. Una vez más, Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú no se hicieron presentes en la audiencia.

