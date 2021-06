POR ALFREDO LUNA VICTORIA Y ALEXANDER VILLAROEL

No importaba si no podías distinguir bien los colores de un semáforo. La organización criminal Los Dinámicos del Centro, que operaba desde aproximadamente el 2012 en Junín, igual te conseguía una licencia de conducir para estar al volante. En una de las escuchas legales realizadas por la Fiscalía, en marzo de 2020, se oye a tramitadores pactar el pago de S/50 adicionales a fin de poder aprobar el examen médico a un daltónico, requisito indispensable para poder acceder a un brevete.

Pero eso no es todo. El postulante también requería lentes correctores para conducir y salir a las calles; sin embargo, se transó no poner esta restricción en el certificado. “El problema es que no ve nada, y le voy a ayudar en varias cosas. Porque hasta lentes le debería poner, pero igualito le voy a sacar”, refiere uno de ellos.

Las negociaciones de Los Dinámicos del Centro

Incluso en el examen teórico, a cargo de la Dirección de Transportes de Junín, si no sabías nada sobre las reglas de tránsito, solo bastaba con llenar tus datos y esperar sentado. Los Dinámicos del Centro podían tomar control de la computadora a través del programa TeamViewer o un funcionario llegaba al módulo y daba golpes en la silla: un golpe significaba marcar la opción ‘a’, dos golpes la opción ‘b’ y así sucesivamente.

Y en el examen de manejo, se podía desaprobar en el momento, pero la ayuda llegaba en el puntaje ingresado en el sistema. Toda una red criminal al servicio del mejor postor.

“(La red criminal) son responsables de los accidentes de tránsito que se han generado en dicha región y en general en todo el país “, dijo a Perú21 Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. A su juicio, esta situación destapada la semana pasada “es sumamente delicada” y amerita una “sanción administrativa” para los funcionarios implicados, pero que también “llega a un nivel penal”.

“No solo es negociar con el brevete, es poner en peligro a los ciudadanos que están circulando con vehículo o como peatones”, remarcó Candia.

Pero esta organización criminal no solo operó con residentes de Junín. Según se desprende de las escuchas telefónicas, se realizaron coordinaciones para enviar postulantes desde otras partes del país a fin de conseguir una “facilidad”. Esto previo cambio de domicilio en el DNI.

“Se debería adoptar la medida de anular todas las licencias que se adquirieron durante la gestión de esta presunta organización criminal”, acotó.

TENGA EN CUENTA:

-Hay entre 3,000 y 3,500 muertos por año a causa de accidentes de tránsito en el Perú, según ONG Luz Ámbar.

-Los Dinámicos del Centro estaba integrada por 38 personas, entre funcionarios y tramitadores.

