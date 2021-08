El ahora premier Guido Bellido fue recientemente incluido en una investigación por lavado de activos, derivada del caso Los Dinámicos del Centro. Precisamente, el primer ministro mantenía una relación de confianza con Arturo Cárdenas, exsecretario nacional de Perú Libre y uno de los cabecillas de la organización criminal.

Hoy, Bellido, Cárdenas y Vladimir Cerrón, dueño del partido, han sido incluidos en una investigación por lavado de activos, derivada del caso de Los Dinámicos.

El inicio de esta investigación por lavado de activos, encabezada por el fiscal Rafael Vela, está basado en pruebas contundentes como conversaciones telefónicas de los involucrados, tales como las que se encontraron en su momento en el caso Cuellos Blancos.

Bellido y Cárdenas son protagonistas de numerosas conversaciones telefónica recogidas por la investigación fiscal, a las que Perú21 tuvo acceso.

En una de las escuchas, el premier llama a alias ‘Pinturita’ para coordinar el tema logísticos sobre la llegada de Pedro Castillo a Huancayo y Cusco. En el audio, el hoy premier revela que Roger Nájar, polémico personaje voceado para ser primer ministro antes de su designación, es un hombre clave en la comunicación entre el ahora presidente y Vladimir Cerrón.

De acuerdo a la conversación, Nájar sería la persona con la que se debía finiquitar todos los detalles para el traslado de Castillo Terrones.

La llamada data del 11 de enero de 2021 a las 8:25 p.m.

CONVERSACIÓN ENTRE BELLIDO Y CÁRDENAS

Arturo Cárdenas: Guido, ¿qué pasó?

Guido Bellido: Ya, camarada. Ya está en camino Pedro, ¿verdad?

Arturo Cárdenas: No... No va a venir.

Guido Bellido: ¿Cómo?

Arturo Cárdenas: No va a venir, ¿quién te ha dicho que va a venir?

Guido Bellido: No. Acabo de hablar con Nájar y dice que ya está en camino y Richard lo está trayendo.

Arturo Cárdenas: ¿Qué tal ha salido, dice?

Guido Bellido: ¿Cómo?

Arturo Cárdenas: ¿Qué tal ha salido de su prueba de tomografía?

Guido Bellido: Ha salido negativo.

Arturo Cárdenas: Ah, entonces era tos nomás.

Guido Bellido: Sí... era una chiripiola. Ya salió, ya.

Arturo Cárdenas: ¿Sí?

Guido Bellido: Sí, sí, ya está.

Arturo Cárdenas: ¿Vladi ya sabe?

Guido Bellido: No sé, pero supongo que Nájar le ha informado.

Arturo Cárdenas: De frente lo voy a llamar a Nájar, lo voy a llamar.

Guido Bellido: Sí, sí. Te consulto, camarada. Te consulto.

Arturo Cárdenas: Dime, dime...

Guido Bellido: A Pedro, de Huancayo, lo vas a traer hasta Cusco en la camioneta que tú vas a venir.

Arturo Cárdenas: Pero, ¿ese huevón? ¿El que lo está trayendo...?

Guido Bellido: ¿Aló?

Arturo Cárdenas: ¿El que lo está trayendo no lo va a traer de frente hasta Huancayo? El que lo está trayendo.

Guido Bellido: No, no, no... Está viniendo en la camioneta de Richard.

Arturo Cárdenas: Por eso, ¿con esa camioneta nos vamos a ir a Cusco pues o no?

Guido Bellido: No, no, no... Esa camioneta llega solo a Huancayo.

Arturo Cárdenas: Ya, ahora voy a chequear. Voy a coordinar ese tema, ya. Pero tú me estabas diciendo que los de Apurímac iban a recogerlo en Ayacucho.

Guido Bellido: ¿Quién te ha dicho eso?

Arturo Cárdenas: Roger (Nájar), ya, ahorita voy a chequear y te llamo. Te llamo. Voy a hablar con Nájar, voy a hablar con Nájar...

Guido Bellido: Yo he hablado con Nájar y Nájar no ha pedido camioneta, nada. Entonces, mira, como tú me habías indicado que bajabas hasta Cusco, eso garantiza para que nosotros podamos prever el tema de...

Arturo Cárdenas: Ya. Por eso, pues. Ahí voy a chequear. Déjame ver. Ahorita voy a ver. Ya, porque yo solo había conseguido camioneta hasta Ayacucho nada más. ¿Entiendes?

Guido Bellido: Ah, tú solo estabas consiguiendo camioneta hasta Ayacucho...

Arturo Cárdenas: Hasta Ayacucho nada más. Yo sí voy a pasar a Cusco, pero voy a ir con otra camioneta.

Guido Bellido: Ah, la camioneta personal de Pedro no lo estamos tomando en cuenta.

Arturo Cárdenas: No...

Guido Bellido: Ya, mira, ve, porque mira. Fíjate. Dina va a llegar también a Ayacucho y hay que recogerlo. ¿No es cierto?

Arturo Cárdenas: Ya, pero que maneje su logística. (Intiligible) es el presidente, pues hermano. Que le recojan, pues hermano.

Guido Bellido: Ya.

Arturo Cárdenas: Ya, veo yo qué hago con Nájar.

Guido Bellido: Ya, ya...

Arturo Cárdenas: Ya, a ver. Dame una llamada para ver ese tema.

Guido Bellido: Ya, listo.

Nájar, figura clave entre Castillo y Cerrón, según conversación de Bellido y ‘Pinturita’

