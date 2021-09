La fiscal anticorrupción Vanessa Díaz presentó hoy en audiencia de prisión preventiva nuevas evidencias que comprometen a los dirigentes de Perú Libre sindicados de integrar la red criminal Los Dinámicos del Centro.

Además, desistió de requerir la prisión contra Marina Vásquez López y Jack Christian Quispe Baltazar. Vásquez fue quien se entregó a las autoridades en julio al reportar que recibía “amenazas de muerte”, como informó este diario.

Durante la diligencia realizada esta mañana, Díaz comunicó al juez Jorge Chávez Tamariz que incorporará declaraciones de un colaborador eficaz que han sido corroboradas y que comprometen a 10 de los 20 investigados.

Ante ello, el abogado de Arturo Cárdenas, mano derecha de Vladimir Cerrón en el partido político, exigió acceder a la manifestación completa del colaborador.

No obstante, la fiscal indicó que no podía entregar la declaración completa debido a que el testigo también habló otros temas que no necesariamente corresponde a la investigación.

El resto de abogados, entre los que se encontraba la defensa del dirigente Eduardo Bendezú Gutarra, demandó al juez Chávez rechazar las nuevas evidencias porque el pedido de prisión preventiva original, que se interpuso en Junín, no contemplaba esos elementos.

El magistrado rechazó esta pretensión, permitió la inclusión de las nuevas pruebas y reprogramó la audiencia de prisión preventiva para el lunes 27 de setiembre.

De acuerdo a la Fiscalía, Los Dinámicos del Centro se enquistaron en el gobierno regional de Junín durante de Perú Libre. Sus operadores pedían cuotas al persona contratado y recibía coimas a cambio de entregar brevetes desde la Dirección Regional de Transportes.

