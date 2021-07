El jefe nacional de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, dijo hoy en RPP que conoció del operativo de detención contra Los Dinámicos del Centro recién el 8 de junio. Afirmación que es falsa. El 3 de junio, el fiscal le dijo a Perú21 que conocía de la medida y que no se pudo ejecutar por falta de apoyo policial.

Perú21 hace público el audio completo de la comunicación que el jefe de Investigación y Contenidos, Oscar Quispe, sostuvo el miércoles 3 de junio con Omar Tello. En esta conversación el fiscal superior refiere que “la medida ha salido en una época no apropiada, digámoslo así”. Además, confirma que “yo me he enterado a raíz de una conversación que he tenido después”.

El audio íntegro de esta entrevista fue enviado a la oficina de Control Interno del Ministerio Público el pasado 30 de junio, a solicitud de la autoridad judicial. Se espera que se dé inicio a una investigación sumaria para determinar posibles hechos de omisión de funciones.

Perú21 publica el audio, enviado a la oficina de Control Interno del Ministerio Público, de la comunicación con el jefe nacional de las fiscalías anticorrupción.

La primera solicitud de información a Omar Tello se realizó el 2 de junio, como consta en los mensajes de WhatsApp.

Mensaje enviado al fiscal superior Omar Tello el día 2 de junio de 2021.

La jueza July Baldeón, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, anunció que emitirá su resolución respecto al caso Los Dinámicos del Centro este miércoles 14 de julio.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva por 36 meses contra 20 de los 38 investigados por la presunta organización criminal dedicada al tráfico de brevetes y en donde figuran dirigentes del partido Perú Libre.





