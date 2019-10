Jesús Fernández, fiscal del Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto, aclaró que la salida del exjuez supremo Walter Ríos en agosto pasado fue de manera escalonada y no por 20 días, como denunció el programa ‘Panorama’ el domingo.

"El juez nos dio 20 días, pero no para que el señor saliera 20 días. Así sonó y así se dio la noticia. Nos dio 20 días para hacer diligencias que no puedo decir por el caso de la reserva", expresó en RPP Televisión al señalar que dicha medida se encuentra dentro del marco de la ley.

"Salió escalonadamente. Salió primero tres días [con sus noches], retornó al penal, salió otros tantos días, regresó al penal. Estuvo en un centro de atención de la Policía, en este caso de la Diviac. Nunca estuvo en libertad, su condición siempre ha sido de detenido. Estuvo acompañado por cinco o seis policías", aseveró.

No obstante, Fernández señaló que le preocupa que “se hayan filtrado informes que deben estar en la absoluta reserva” y defendió la medida adoptada con Walter Ríos mencionando los avances en sus investigaciones fiscales.

"Resultado de mis colaboraciones tenemos fuera del Poder Judicial [a] seis jueces, fuera del Ministerio Público, fiscales. Como no está la Junta [Nacional de Justicia] trabajando, hemos suspendido en el ejercicio de sus funciones a jueces y fiscales. ¿Éxito de quién? De llevar a cabo colaboraciones y verificaciones positivamente", detalló.

El fiscal del Equipo Los Cuellos Blancos del Puerto no quiso precisar la naturaleza de las diligencias se realizó para no perturbar la reserva de las investigaciones, pero adelantó algunas: "Reconocimientos faciales, reconocimiento de documentación, verificaciones, declaraciones complementarias que tranquilamente no se pueden hacer dentro del penal".

Walter Ríos es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y crimen organizado junto a otros exmagistrados y funcionarios del sistema de Justicia implicados en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Ríos Montalvo cumple actualmente una orden de 18 meses de prisión preventiva en el penal Ancón I. La medida fue dictada en julio del año pasado.

De otro lado, Jesús Fernández saludó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, haya dejado sin efecto la decisión de los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez de separar a Pablo Sánchez de las investigaciones que lleva a cabo contra ellos por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

"Lo interesante es que acá hay una autoridad y nuestra máxima autoridad ha resuelto como corresponde y todo está en la normalidad. El doctor sigue. Nosotros estamos defendiendo la investigación. No lo pudieron hacer [detener la investigación]. El lado positivo de todo esto es que equipo ha quedado más afianzado y más respaldado por nuestra jefa máxima", refirió.

“Cuando veamos que haya algún tipo de injerencia, vamos a ser los primeros en denunciar […] Esto depende de la seriedad que le pongamos cada uno en nuestras investigaciones. El mensaje de la fiscal de la Nación nos ha fortalecido mucho más aún y nos da confianza al Equipo Especial”, sentenció.