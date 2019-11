El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, aseguró que no conoce al abogado Humberto Abanto “ni de vista”, mucho menos tener algún vínculo de amistad. No obstante, admitió que el empresario Salvador Ricci sí es su amigo.

“No [es mi amigo]. En primer lugar, al señor Abanto no lo conozco personalmente, ni siquiera de vista. Lo conozco porque lo he visto en televisión haciendo la defensa del señor [Jaime] Yoshiyama, de modo que con Humberto Abanto jamás he hablado, ni por teléfono ni personalmente”, señaló

“Obviamente Walter Ríos quiere conseguir beneficios en su condena con colaboración eficaz, puede decir cualquier cosa, puede inventar lo que sea, ya inventó en su momento lo de Abanto, o Abanto si ha tomado mi nombre, no sé”, añadió.

En el programa ‘Panorama’, Lecaros indicó que tiene la sospecha de que el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo se valió de la amistad que tiene con Ricci para acercarse a él.

“Salvador Ricci es mi amigo, lo he conocido más o menos entre el año 2009 y 2010, y la absolución de Ricci fue en el año 2004, cuando yo no lo conocía ni de vista”, refirió al negar ser amigo de Walter Ríos Montalvo, mucho menos conocerlo.

“Me da la impresión de que Ríos, conociendo cómo era yo, tenía cierto temor a que no lo reciba o lo reciba mal, por eso se valió de Ricci para que lo reciba. Ricci me llamó [diciéndome] que Walter Ríos quería hablar conmigo sobre la implementación del Código Procesal Penal en el Callao y era mi obligación atenderlo”, añadió.

En ese sentido, el titular del Poder Judicial negó cualquier favor para Salvador Ricci porque sus casos se ventilaban en el Callao y el propio empresario ha negado haberle solicitado ayuda porque sabía que lo iba a rechazar.

“Los casos de Ricci eran en el Callao. Eso aparentemente, por lo que todo estaría demostrado, era manejado por Hinostroza y Ríos. Yo no tenía nada que hacer en el Callao, de modo que no había caso en que pueda ayudarlo. Más aún, el propio Ricci ha declarado que jamás me pidió ayuda en sus casos porque conociéndome como era, una persona seria y sabía que le iba a decir que no”, sentenció.