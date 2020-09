[ACTUALIZACIÓN 19:51] Pluspetrol Norte confirmó que un grupo de nativos tomó las instalaciones del Lote 8, ubicado en la zona de Trompeteros, en Loreto, que incluye la Batería 1, la Batería 5, la Batería Tiwinza, el aeródromo de Trompeteros y la paralización de 11 pozos en Pavayacu.

Mediante un comunicado, la empresa informó que pidieron a las comunidades que depongan la medida de fuerza que adoptaron en rechazo a la concesión de lote 192 a Pacific Stratus Energy. Sin embargo, persisten su posición de mantener la toma de instalaciones hasta que llegue a la zona de una comisión de alto nivel del Gobierno.

Por ello, Pluspetrol Norte hizo un llamado a los dirigentes de las comunidades nativas y a las autoridades del Ejecutivo para retomar la senda del diálogo y evitar que la situación pase a mayores.

[ACTUALIZACIÓN 14:00] Nativos tomaron un aerómodro y el pozo petrolero del Lote 8, ubicado en la zona de Trompeteros, al margen del río Corrientes (región Loreto), informó Canal N.

[Lote 192: Frente Patriótico de Loreto anunció paro este 2 y 3 de setiembre]

Esta medida tiene como objetivo mostrar el apoyo de los habitantes al paro de 48 horas que anunció el Frente Patriótico de Loreto (FPL) para este miércoles 2 y jueves 3 de setiembre, que rechaza de la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar la concesión del lote petrolero 192 a la empresa Pacific Stratus Energy.

Según Canal N, decenas de mujeres, niños y ancianos se sentaron a lo largo de la pista de aterrizaje del aerómodro como medida de protesta. Sin embargo, la Policía esta resguardando el perímetro del aerómodro.

Please enable Javascript to watch this video

[NOTA ORIGINAL]El Frente Patriótico de Loreto y los dirigentes de las comunidades nativas de esa región ratificaron el paro de 48 horas convocado para mañana y el jueves contra la adjudicación del Lote 192 a la empresa Pacific Stratus Energy.

[Ollanta Humala sobre el Lote 192: 'Somos un gobierno que ha apoyado a Petroperú']

Estas agrupaciones *exigen la presencia en la zona de una comisión de alto nivel, *integrada por la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. De lo contrario, amenazaron con adoptar medidas radicales, como la toma de las instalaciones petroleras.

[Teófilo Gamarra: "Keiko Fujimori habla sobre Lote 192 por cálculo político"]

Incluso, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre, Fernando Chuje, aseguró que si en 48 horas no llega la delegación oficial convocarán a diez mil nativos para cerrar las válvulas de los pozos.

Por su parte, el presidente del Frente de Patriótico, Américo Menéndez, indicó que la paralización es respaldada por el pueblo. Sin embargo, el dirigente sostuvo que esperan el pronunciamiento de apoyo de otros sindicatos y asociaciones loretanos.

Los animos de los gremios de esta región se crisparon el jueves pasado luego de la decisión del Congreso de rechazar el debate de un proyecto que le permitía a Petroperú operar el Lote 192. El descontento creció dos días después cuando el Ejecutivo autorizó la firma del contrato con dos años con Pacific Stratus para que maneje dicho campo petrolero.

PIDE MAYOR CONSULTAPor su parte, la Presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, Julia Vásquez Valcárcel, indicó que antes de acordar una paralización se debió consultar con todas las organizaciones del pueblo y no solo a "un par de agrupaciones".

La noche del domingo, el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez, apostó por una mesa de diálogo con el Ministerio de Energía.

No obstante, indicó que, al "imponer" dicho contrato, el gobierno promueve "un conflicto permanente con las comunidades indígenas" y, por ello, demandó propuestas concretas a favor de la economía de la región.

"EMPRESA TIENE MALOS ANTECEDENTES"El experto en hidrocarburos, César Gutiérrez, habló sobre la situación del lote 192 y la participación de la empresa Pacific Stratus.

¿Cree, como dijo el presidente Humala, que el gobierno no tenía otra alternativa que autorizar a Pacific Stratus explotar el Lote 192?Desde el primer día de su gobierno, el presidente sabía que el contrato de la empresa se vencía el 29 de agosto. Han pasado cuatro años y no han podido organizar un proceso de competencia. Es responsabilidad de ellos llegar a esta situación.

¿Y este gobierno buscó una solución al problema?No. El gobierno anterior dejó las pautas de un proceso de competencia, pero este gobierno se olvidó de la pauta y llevó la situación a como la tenemos ahora.

*¿Y eso por qué?, ¿por incapacidad de los técnicos?Por incapacidad, por supuesto. En este gobierno han habido cuatro presidentes de Petroperú, el señor Ochoa, Isabel Tafur, Rosa María Ortiz, la actual ministra, y el señor Ortigas. Entonces han habido cuatro presidentes de Petroperú, y ninguno ha podido hacer un proceso de competencia.

¿Cree que el gobierno pudo direccionar la adjudicación a Pacific Stratus?Mira, los que somos suspicaces no podemos creer en la imparcialidad de esto. Cómo sabemos que la licitación que se ha dado es la mejor. Es más, el contrato hoy no es conocido, solo sabemos lo que se ha publicado en El Peruano.

¿Usted preferiría que Petroperú opere el lote?Así es, porque la empresa Pacific Stratus tiene malos antecedentes. Es posible que en menos de dos años pase a quiebra.

Pero el gobierno ha dicho que Petroperú no tiene capacidad para operar.No es verdad. El Congreso tiene que censurar a la ministra Ortiz por mentir.

TENGA EN CUENTA

La ministra de Energía, Rosa María Ortiz, aseguró que Loreto seguirá recibiendo los beneficios de la operación del Lote 192, así este sea operado por una empresa internacional.