Lorena Álvarez: “Si tengo que morir, moriré luchando” [ENTREVISTA]

No importa dónde estés o quién eres, ser mujer en el Perú se está convirtiendo en sinónimo de olvido, indiferencia y muerte. Y es que recurrir a la justicia en nuestro país ahora resulta también sinónimo de impunidad. Los resultados: 2018 cerró con la espeluznante cifra de 149 feminicidios y, al 24 de enero de este año, ya van 14 de estos asesinatos de odio. Además, a diario, somos testigos de un gran número de mujeres que son víctimas de maltratos físicos y verbales de sus esposos, enamorados y hasta de sus ex parejas. Y no olvidemos el acoso al que, a cada instante, deben enfrentarse en las calles, en un bus, la universidad y hasta en el Congreso.

ENTREVISTA A LORENA ÁLVAREZ

Periodista, madre, mujer valiente. Lorena Álvarez denunció a su ex pareja, el economista Juan Mendoza , por violencia, en 2017. La lentitud de la justicia ha permitido que el agresor viaje a Estados Unidos, en octubre de 2018, sin fecha de retorno. Además, Mendoza ha transferido todas sus propiedades a gente de su entorno, en dudosas transacciones. ¿Volverá?

¿Qué sensación le deja que su agresor, Juan Mendoza, esté fuera del país?

Es la crónica de una impunidad anunciada, si tienes una Fiscalía que demora 14 meses en formalizar una denuncia penal. Él tiene dos procesos por difamación agravada. En uno de ellos, en 2017, se le pide a la jueza que dicte impedimento de salida del país y que se haga el embargo preventivo de sus bienes. La jueza abre instrucción, pero deniega esos pedidos. Después de haberlos denegado, se genera la transferencia de propiedades.

Tampoco se tomó en cuenta que Mendoza tiene residencia en EE.UU.

Tiene residencia en EE.UU. Tiene una casa en Sarasota, en Florida. Ya no le queda arraigo. Si no tienes casa, hijos ni esposa en el país, ¿por qué regresarías?, ¿adónde regresarías?, ¿a qué regresarías?

¿Le preocupan las represalias que pueda generar la decisión de la Fiscalía respecto a la formalización de la acusación?

Finalmente, es una persona que trató de matarme. ¿Cuál es la reacción que puede generar, en esa persona, la formalización de una acusación? ¿Cuántos casos reportamos de mujeres que van a la comisaría, denuncian, el agresor se entera y las matan? Si tengo que morir, moriré luchando, voy a morir peleando.

Si en su caso la justicia actúa así, ¿qué se puede esperar de las víctimas de violencia que no denuncian públicamente?

Que no denuncian públicamente y que no tienen un abogado que pelee todos los días en el Poder Judicial, en la Fiscalía, contra el sistema de justicia. Es sumamente frustrante, es desgastante, porque yo sentía una esperanza cuando formalizan la denuncia penal, pero ahora, ¿qué garantías tengo de que el proceso continúe? Todas las mujeres, en el Perú, somos igual de ignoradas, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, hagas lo que hagas. Cuando se trata de mujer, es sinónimo de olvido, de indiferencia, de maltrato en el sistema de justicia. Yo no me siento más privilegiada.

¿Diría que Mendoza no ha mostrado una conducta procesal adecuada?

Definitivamente. En mi proceso penal por violencia, me he presentado a todos los peritajes, y el señor nunca se presentó al peritaje psicológico, quería seguir conciliando… No te sometes a los peritajes. Entonces, ¿cuál es tu conducta procesal? En los procesos pide reprogramaciones, pide recursos de nulidad por cada cosa… La estrategia es dilatar a ver si aplica la prescripción.

Acá hay un mensaje a todas las mujeres valientes que denuncian casos de violencia: que se puede generar impunidad.

La impunidad empodera al agresor. Y la idea no es empoderar al agresor, sino a la víctima. Porque, ojo, aquí el dinero no es importante. Yo vivo de mi trabajo y vivo bastante bien. No necesito que me regalen plata. Esto pasa porque si ya no tienes propiedades, ya no tienes nada, ¿cuál es tu arraigo en el país? Te burlas de la justicia. Además, lo que dice Caretas (jueves 24 de enero) es que su departamento se lo vende al hermano por la mitad del valor del mercado. Mira qué generoso, y a través de un crédito hipotecario que se levanta inmediatamente después de que se genera. Y su hermano tiene 30 años. O sea, pides un crédito hipotecario de US$270 mil y lo cancelas al momento. Entonces, ¿para qué lo pides? Es raro.

TENGA EN CUENTA

* Álvarez pidió a las mujeres víctimas de violencia que no desistan en sus denuncias. “Tenemos que cambiar el sistema desde adentro”, dijo.

* Sostuvo que para que no haya sensación de impunidad, la justicia tiene que ser más rápida.