Luis López Vilela se defiende de la acusación por tocamientos indebidos con inexplicable video donde hizo una recopilación de besos y abrazos entre parlamentarios.

En el clip, musicalizado con la canción 'Somewhere over the rainbow', se ven saludos entre Kenji Fujimori y varias colegas, Mercedes Aráoz, etcétera.

El congresista de Fuerza Popular aseguró que los saludos que se observan en el polémico clip son de "compañerismo y fraternidad", similares al que tuvo él con Paloma Noceda.

"Jamás hubo la intención de faltarle el respeto a una dama como Paloma Noceda", manifestó y aseguró que está en contra del machismo que hay en la sociedad.