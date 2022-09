Fuerte declaración. El candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, respondió a su contendor político de Podemos Perú, Daniel Urresti, quien había asegurado que no lo había saludado por ser de color “marrón”.

En diálogo con la prensa desde el Centro de Lima, el excandidato presidencial explicó que el motivo por el que ignoró a Urresti es porque podría tener “las manos manchadas son sangre”.

“No lo saludo porque tengo mis dudas de que sus manos estén manchadas con sangre, por eso no lo he saludado. No porque sea marrón, eso ya no se lo cree nadie. Es la misma estrategia del burro, la misma estrategia de victimizarse, yo digo la verdad”, manifestó.

De esta manera, el candidato de Renovación hizo alusión al caso del periodista Hugo Bustíos, por el que Urresti Elera ha sido acusado de ser autor de su asesinato.

López Aliaga responde a Urresti: “No lo saludo porque tengo mis dudas de que sus manos estén manchadas con sangre”

“Hey, tampoco me ha saludado”

En un video difundido en TikTok, el postulante de Podemos ve pasar a López Aliaga por su costado y le grita: “¡Hey, tampoco me ha saludado!”. Entonces se acerca raudamente a su rival para extenderle la mano: “Señor Rafael, buenas noches”. Sin embargo, el líder de Renovación Popular no le contesta el saludo y le responde con un escueto “pase nomás”.

Ante ese gesto, Urresti Elera replicó: “Es de caballeros saludar, usted no es caballero, Ok” y se va. Luego el candidato de Podemos regresa para decirle: “Como uno es marrón, como soy un poquito marrón, no le puedo dar la mano, está bien”.

A su turno, el empresario agregó: “Tú eres payaso nomás, por payaso no te saludo”.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de congresista Digna Calle