López Aliaga niega inseguridad en Lima: "Es una paz y tranquilidad brutal"

Durante la visita del conocido streamer estadounidense Speed, Rafael López Aliaga se dio un baño de popularidad que pretende continuar. En una conversación con el creador de contenido Andy Merino 'Zeein', señaló que la capital es un lugar seguro.

“Nos han puesto de país violento y que no se puede caminar. Por favor, miren esta maravilla, es una paz y tranquilidad brutal. Aquí no puede pasar nada”, dijo señalando la Plaza de Armas de Lima, donde no había nadie en horas de la noche.

El alcalde capitalino extendió la invitación a otros streamers para visitar Lima, pues para él hay una necesidad de “hacer internacional al país” para cambiar la imagen que se tiene de este.

“Tenemos cámaras por todos lados con inteligencia artificial. Esta imagen que han dado del Perú es falsa. Para mí, Lima tiene lo más bello de toda Sudamérica. He estado en Sevilla y esto es mejor que Sevilla”, indicó en otro momento.

Sus declaraciones llegan luego de que se confirmara que el pasado mes de enero ha sido el más sangriento de los últimos años, pues se registró 181 asesinatos, 58 de estos en Lima Metropolitana, según el Sistema Nacional de Defunciones.

Dispara contra Susana Villarán

En otro momento, López Aliaga apuntó contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, asegurando que no usaba el baño de la cede municipal.

"Mira, este baño lo he reparado porque la Villarán, que es una cochina en todo sentido, no lo usaba. Este baño no funcionaba, como buena roja nunca se bañaba. Ahora todo está limpio, todo funciona", manifestó, causando opiniones divididas entre los ciudadanos.

