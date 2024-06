¿Se exaltó? El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habló este lunes sobre una serie de problemáticas que aquejan la capital, así como defender algunas de sus pomposas propuestas para la Ciudad de los Reyes, como es la inclusión de carretas tiradas por caballos para “mejorar el tránsito peatonal” en el Centro de Lima.

Cabe recordar que su iniciativa de implementar carruajes con estilo colonial costaría alrededor de 13 millones de soles y su fin es “revitalizar el centro histórico”, aunque la idea ha sido sumamente criticada.

“Aprovecho su presencia para decirles algo. Cualquier cosa que hago, inmediatamente lo ridiculizan. Quiero que haya turismo en el centro de Lima, que lo estamos recuperando [...] y dale, friegan y friegan todo el día”, indicó en la inauguración de una obra en Villa María del Triunfo.

Las críticas que ha cosechado esta propuesta de López Aliaga se fundamentan con posibles aumentos de congestión vehicular, además de problemas en el bienestar animal de estos caballos, así como el alto costo del proyecto y las necesidades de la capital en las que se pueden invertir esta suma de dinero.

“Digo, vamos a traer calesas como en Sevilla, Londres y Nueva York, ciudades del mundo que atraen mucho turismo, y dicen que va a ser transporte público. Es turismo, pero lo hacen con mala leche, ganas de fregar, oye. Si algo sé es turismo. Más de treinta años trabajando en turismo. Por cada turista se generan cinco puestos de trabajo”, añadió el burgomaestre.





Sobre la basura en Lima

López Aliaga además se refirió al tema de residuos y no perdió la oportunidad para criticar a la prensa y señalar a la Confiep de estar coludida con la corrupción.

“Ahora tenemos una municipalidad saneada. [Ahora tenemos el] temas de basura [...], problema de una empresa que se le cortó el contrato porque tenía sobrecostos productos de corrupción, 20 años. Ahora hacen su maniobra y no dan servicios, pues, pero lo vamos a solucionar. Estamos rompiendo mafias”, señaló respecto al tema de la basura.

“Esa Confiep donde está afiliado este grupo corrupto también me ataca, pero no me interesa, no le debo nada a nadie. He entrado a poner orden y justicia. Podría estar en otra parte, lo digo con todas sus letras también, pero no me corro. [...] Aquí estamos vivitos y coleando”, señaló.





