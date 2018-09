Guido Lombardi: "Con su mayoría, Fuerza Popular traba cualquier esfuerzo de reforma"

El congresista de Peruanos por el Kambio, Guido Lombardi, señaló que en el Parlamento no hay una voluntad de lograr acuerdos para poder realizar un referéndum en diciembre de este año sobre las reformas planteadas por el Gobierno en materia política y judicial.

"Mi impresión es que la voluntad (del Congreso) no es llegar a un punto medio de acuerdo. La voluntad es no tener un acuerdo y no dejar que el presidente Martín Vizcarra utilice una herramienta política potente que es el referéndum, la consulta ciudadana", señaló a Canal N.

Para sustentar este punto, Lombardi recordó que, en la víspera, la Comisión de Constitución no pudo llegar a un punto en común respecto al dictamen final de la reforma judicial, pese a la exhortación que hizo el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para que esta semana se trate este tema en el Pleno.

"Propusieron que los jefes de la ONPE y del Reniec sean elegidos por el Congreso de una terna del Ejecutivo. (...) Vamos a tener esas autoridades a la medida de los intereses políticos del momento y eso me parece inaceptable. Con esa sola propuesta de la mayoría (Fuerza Popular) se traba cualquier esfuerzo para la reforma de justicia", comentó.

Lombardi añadió que, si bien en el debate de Constitución se planteó que esta propuesta no sea incluida en el dictamen, de todas maneras podrá ser planteada por Fuerza Popular en el Pleno, polarizando aún más el debate.

"La lentitud hace improbable que lleguemos al referéndum en diciembre. El reloj ya está corriendo y tendríamos que aprobar un dictamen conjunto sobre las cuatro propuestas de reforma judicial y política antes del 5 de octubre, porque sino no se llega al 5 de diciembre; se convoca a referéndum 60 días antes", precisó el congresista.

En otro momento, señaló que las declaraciones del presidente Martín Vizcarra al dejar abierta la posibilidad de presentar una cuestión de confianza en caso se extienda el debate de los proyectos de reforma para un referéndum no significa que el Ejecutivo vaya a recurrir a esta herramienta.

"No me parece el escenario deseable en este momento, pero es una herramienta de la Constitución; (...) generaría una inestabilidad enorme", consideró.