Como ya es costumbre, el presidente Pedro Castillo hizo tabla rasa de sus llamados a la conciliación y, una vez más, arremetió contra los congresistas tildándolos de “golpistas”. Sin embargo, si algo resaltó más en su discurso, fue su inesperada y reveladora declaración: “No les gusta (a los congresistas) que ya me haya sometido a sobornos; no les gusta que me haya sometido a chantajes...”.

El desliz presidencial puso sobre el tapete las graves denuncias de corrupción que lo involucran a él, sus familiares y sus colaboradores, y que lo han comprometido nada menos que en cinco investigaciones fiscales, convirtiéndolo en el primer presidente que es investigado en pleno ejercicio de su mandato.

Fue el santuario histórico de Chacamarca donde se celebró la ceremonia por el 198º aniversario de la Batalla de Junín, el escenario elegido por el jefe de Estado para confrontar al Legislativo y presentarse como una supuesta víctima de los medios de comunicación y “pasquines”, que, alegó, buscan “crear fantasmas de corrupción”. “En todo el país, seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia que no tienen el valor y coraje de pedir vacancia en una plaza del pueblo, sino que lo hacen desde su curul, esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano (...). No me van a doblegar”, subrayó. Además, en su peculiar interpretación de lo que debería ser un diálogo en busca de consensos, añadió, en tono conminatorio, que tiende la mano “por última vez” a las fuerzas políticas para sumar esfuerzos.

En otro momento, Castillo reiteró su fastidio por la negativa del Congreso a darle permiso para asistir a la asunción al mando del presidente Gustavo Petro, de Colombia y, en ese contexto, cuestionó la autoridad moral del Parlamento para hablar de diplomacia. “¿Qué moral tienen para hablar de diplomacia los que vendieron armamento a las FARC de Colombia? ¿Qué moral tienen los que cargaban droga en el avión presidencial? (...) De seguir en esta travesía luego de haber soportado más de un año en el marco de respeto de la democracia, voy a sentirme obligado a hacer una cruzada nacional para defender la democracia”, sostuvo sin entrar en detalles.

El presidente de la República, Pedro Castillo, cometió un lapsus durante su discurso por el 198 aniversario de la Batalla de Junín y dijo que a sus opositores "no les gusta que me haya sometido a sobornos". (Video: TV Perú)

ENVALENTONADO

La analista Yesenia Álvarez explicó a Perú21 que el discurso confrontacional de Castillo responde a que “se siente cada vez más empoderado” porque, pese a la gravedad de las denuncias en su contra, “no recibe ninguna sanción del Congreso”. “Esto es producto de que se siente más envalentonado, sabe que no le pasa nada. Sigue sobreviviendo políticamente y se siente más empoderado para amenazar”, advirtió. Sobre la referencia del mandatario a su votación y la de los congresistas, Álvarez dijo que revela su desconocimiento respecto a qué es la democracia. (Él) piensa que esta se reduce al conteo (de votos), quiere mostrar que el pueblo lo respalda abrumadoramente, pero no es verdad; busca poner a las calles contra el Congreso”, advirtió. “Si él de verdad quisiera tender puentes, habría cambiado ese gabinete”, concluyó.

