Con un 80% de desaprobación a cuestas, según el sondeo realizado en junio último por Datum Internacional, el Congreso de la República no deja de adoptar medidas impopulares que aumentan su descrédito. La última se conoció ayer y es la decisión de la Mesa Directiva –que preside María del Carmen Alva– de extender una serie de beneficios para sus cuatro integrantes hasta seis meses después de concluido su mandato, es decir hasta enero del 2023.

Amparándose en un acuerdo adoptado en el año 2009, Alva y los vicepresidentes Lady Camones, Enrique Wong y Patricia Chirinos acordaron el 4 de julio asignarse un suboficial de la Policía Nacional por turno, que será adicional al que ya tienen en su condición de parlamentarios. Asimismo, disponer de un vehículo y su correspondiente dotación de combustible y de un chofer por turno. Tanto los efectivos policiales como los choferes, además, percibirán los mismos beneficios que tienen sus similares que prestan servicio a la Mesa Directiva en funciones.

Ayer, Camones pidió que se retire su firma del acta que avala el otorgamiento de estos beneficios y renunció expresamente a recibirlos. Pero lo hizo solo después de las críticas de sus colegas y el rechazo ciudadano. No ocurrió lo mismo con su colega Enrique Wong quien, muy suelto de huesos, arguyó que si en periodos anteriores “todos se beneficiaron, ¿por qué nosotros vamos a renunciar?”. “Creo que no estoy incumpliendo la ley, pregúntale a todos los congresistas, van a decir lo mismo”, indicó y, sin sonrojo, equiparó esta situación con la que, dijo, tienen las autoridades del Ejecutivo. “Los ministros son 60 y la pensión vitalicia con sueldo y todo es para presidentes cuestionados; (nosotros) solo somos cuatro”, insistió.

Su postura, sin embargo, estuvo lejos de ser apoyada por sus colegas de otras tiendas. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, manifestó que los “privilegios” que pueden recibir los integrantes de la Mesa Directiva deben durar el año de su gestión. “Después de haber dejado el cargo no tiene sentido que se mantenga ese tipo de privilegios, no le hace bien al Congreso este tipo de acuerdos; hay algunos que hemos apoyado, pero esto no contribuye a la buena imagen del Congreso”, apuntó. Por su parte, Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático, señaló que espera que la Mesa Directiva convoque a la Junta de Portavoces para informar sobre los alcances de la medida.

PERSONAL DE BANCADA

Otro acuerdo adoptado por la Mesa Directiva recientemente es el que eleva a 97 el número de asesores, técnicos y auxiliares asignados a las 12 bancadas. Según el acta, cada grupo tiene personal que va en proporción a su número de congresistas. Así, por ejemplo, Fuerza Popular tiene 19 trabajadores: 11 son asesores, 5 técnicos y 3 auxiliares, mientras que Acción Popular y Perú Libre tiene cada uno 12 servidores “cuya designación y remoción es autorizada exclusivamente por el vocero” de la bancada. Cada asesor de nivel 10 percibe 10 mil soles mensuales, los técnicos unos 5,600 y los auxiliares S/2,700. Según cálculos, representarían un gasto aproximado a los S/600 mil soles mensuales.

TENGA EN CUENTA:

La Mesa Directiva, a través de un comunicado, justificó su decisión argumentando que tanto Alva como Chirinos han recibido amenazas.

Además, alegó que este acuerdo de seguridad no es exclusivo del Parlamento y se aplica en otros poderes del Estado, inclusive, indicó, en favor de ministros censurados.

No precisa, empero, que ya en 2018, en la gestión de Daniel Salaverry se dejó sin efecto el acuerdo del 2009.

