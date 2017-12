La congresista fujimorista Lizbeth Robles, una de las que se abstuvo en la votación para vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, conversó con Perú21 y opinó que su colega Francesco Petrozzi sería un buen ministro de Cultura, y que de darse dicha posibilidad, no debería haber ningún inconveniente en la bancada. Asimismo, dice que Alberto Fujimori es la imagen del fujimorismo.

El congresista Francesco Petrozzi ha declarado que si le ofrecieran integrar el denominado gabinete de la reconciliación, en la cartera de Cultura, lo consideraría, ¿qué opina?

-Considero que sí reúne las condiciones para ser ministro de Cultura y si así lo está viendo la primera ministra (Mercedes Aráoz), pues bienvenido sea.

Él siempre ha estado abocado a temas culturales...

-Sí claro, es un hombre conocedor de la materia. Si se da yo lo felicitaría, y no creo que habría alguna negativa, de ninguno.

¿Y no habría problemas con la bancada si un miembro de Fuerza Popular (FP) decidiera aceptar un puesto en el gabinete?

-Yo no lo vería como algún problema, todo lo contrario, sería una alternativa de cohesión para que la mayor fuerza, como es FP, ingrese y apoye. Yo no creo que habría ninguna consecuencia, es momento de demostrar que hay buenos elementos en la bancada.

¿Los voceros no se molestarían?

-Se tiene que poner primero al Perú delante de cualquier obstáculo. Sobre todo por el bienestar del pueblo.

Cambiando un poco de tema, usted fue una de las congresistas que se abstuvo en la votación para la vacancia al presidente PPK, se dijo que iba a ver una sanción. ¿Cómo va eso?

-Se puede decir y especular muchas cosas, en el caso de los voceros son los que empezaron a hablar, pero yo lo he dicho, y lo sigo manifestando, me someto al proceso disciplinario y haré mis descargos y explicaré el por qué voté en abstención, porque primero es la democracia.

¿Usted cree que hizo algo malo?

-Yo no considero que haya hecho algo malo porque, reitero, primero está nuestro país.

¿Hubo presión en la bancada para que ustedes no voten de esa manera?

-Sí, porque la orden era vacar al presidente.

Con el indulto al ex presidente Alberto Fujimori, ¿la relación de la bancada mejorará?

-Yo considero que sí porque el fujimorismo es uno solo y tiene que haber conciliación y se tiene que hacer una reestructuración por el bien del país.

¿Quién es la imagen del fujimorismo? ¿Alberto Fujimori o Keiko Fujimori?

-Recordando que nuestro país ha votado por el fujimorismo, y el fujimorismo siempre va ser, y queda grabado en los corazones como Alberto Fujimori. Nosotros cuando vamos a los pueblos alto andino a la misma amazonía, la gente nos dice ‘me da mi saludos al ex presidente’. También recuerdan las cosas positivas. La imagen es Alberto Fujimori.