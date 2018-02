Lizbeth Robles no descarta que otros congresistas no agrupados se sumen a bancada mixta 'kenjista'

La parlamentaria Lizbeth Robles dijo a Perú21 que el bloque de ‘kenjistas’ no descarta que otros congresistas no agrupados se integren a su grupo parlamentario mixto: “Los que deseen también pueden pertenecer a esta nueva bancada. No se le cierra las puertas a nadie, ni a Gino Costa, (Roberto) Vieira, ni a la misma Yeni Vilcatoma. A nadie”-

Los ex miembros de Fuerza Popular (FP) enviaron hoy un oficio informando su decisión de conformar un grupo parlamentario mixto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 37 del Reglamento del Congreso.

En ese sentido, Robles señaló que es posible que la próxima semana se converse con otros legisladores, aunque, dijo, aún no se ha tomado una decisión al respecto. “ Acá existe la democracia absoluta y el diálogo. Todo aquel que desee venir o conversar con nosotros, son bienvenidos”, agregó.

Finalmente, espera que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar pronto en favor de la creación de nuevas bancadas. “ Eso ayudaría a que los congresistas hagamos respetar nuestros derechos parlamentarios”, acotó.