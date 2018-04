Lizbeth Robles es acusada de quedarse con la mitad del sueldo de sus trabajadores

Dos trabajadores denunciaron que la congresista Lizbeth Robles, ex Fuerza Popular y ahora alineada con Kenji Fujimori, se quedaba con el 50% de sus remuneraciones. Dicho argumento fue la causa de sus renuncias. presentadas el pasado lunes 2 de abril.

Los denunciantes son José Félix Altez Rodríguez y Sara Griselda Milla Abarca. Ambos desempeñaban el cargo de asesores y habían iniciado funciones desde el 27 de julio de 2016.

"(...) las razones son estrictamente personales que giran en torno a la extorsión sistemática de la cual he sido víctima habiendo lucrado con el 50% de mis remuneraciones, incluyendo gratificaciones, bonificaciones, escolaridad y otros, conculcando mis derechos fundamentales protegidos por la Constitución y Tratados Internacionales debiendo tomar conocimiento la Comisión de Ética del Congreso y el Ministerio Público", dice la carta de Félix Altez presentada en ATV Noticias.

El mismo tenor y argumento tiene la misiva enviada por Milla Abarca.

El noticiero también mostró una carta enviada hacia el oficial mayor del Congreso por la legisladora Robles. En la carta ella pone en conocimiento la renuncia de sus asesores y rechaza las acusaciones vertidas contra ella.

Asimismo, precisa que denunciará penalmente a Altez y Milla.

"ME SORPRENDE LA ACUSACIÓN"

Lizbeth Robles, en comunicación con RPP, negó que haya actuado según denuncian sus trabajadores.

"El pueblo va a tener que saber en algún momento la verdad y uno no puede hablar mentiras (...) A mí me sorprende bastante esta acusación", señaló la legisladora.

"Yo no les he pedido nada, solo la fuerza y voluntad que trabajen. Me están acusando justamente porque yo los despido. Altez dice que lo he despedido de la noche a la mañana pero yo se lo comuniqué en diciembre", indicó la legisladora en ATV Noticias.

Robles explicó que Altez (Ingeniero Ambiental) y Milla (profesora de Educación Física) llegaron a trabajar con ella en 2016 por recomendación de su ex pareja.

La legisladora reafirmó que denunciará penalmente a ambos trabajadores.