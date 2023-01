Javier Arenas es un comunicador especialista en relaciones comunitarias y analiza el panorama social del país. Resalta que en el sur, específicamente en Puno, se está creando una narrativa contra Lima con el fin de dividir a los peruanos.

¿Por qué dice que en el sur del país se ha construido una narrativa muy fuerte contra Lima?

En la batalla cultural estamos perdiendo porque existe un relato muy fuerte contra Lima. Básicamente dicen que Lima es una ciudad virreinal, una ciudad colonial, donde están los grandes poderes nacionales, donde están las grandes empresas, donde está, además, la gran prensa. Esta dicotomía ha sido alentada por cierta parte de la izquierda que ha venido enarbolando estas banderas, sobre todo en las regiones del sur.





¿Cómo es Lima?

En los últimos 30 años ha emergido una clase media muy pujante, una clase media que también es informal algunas veces, pero, básicamente, toda esta clase media se ha concentrado en las regiones y fundamentalmente en Lima. Lima es una ciudad de puneños, de tacneños, de arequipeños. Lima es una ciudad de todos los colores y de todos los apellidos. Mucha de la gente migrante ya tiene una segunda o tercera generación. Hay una nueva Lima que, como decía Jorge Basadre, es una expresión de una nueva revolución. En los últimos años surgió un capitalismo popular muy fuerte, tenemos los grandes mercados populares en la avenida Abancay o en el propio Centro de Lima. Gamarra les pertenece a ellos. Decir que Lima tiene un abismo con las regiones no es cierto. Porque Lima ha desconcentrado hace muchos años el presupuesto público; esta es una Lima de las regiones, de los provincianos.

¿Por qué llegaron a Lima?

No puedes entender la nueva sociología nacional sin la enorme contribución de lo rural y lo provinciano. Lima es más igualitaria gracias al empuje de esta gente que huía de la falta de oportunidades y del terrorismo. Ahora no podemos cerrar los ojos. La izquierda nos quiere cerrar los ojos y no quiere separar la paja del trigo.





¿Cuál es la salida a las protestas?

La única forma de ponerles diques de contención a las protestas son los partidos políticos que tienen que pelear como operadores, con ideología y con programas.