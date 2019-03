Liliana La Rosa involucrada en disputa por decanato del Colegio de Enfermeros

La ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social Liliana La Rosa está envuelta en una disputa interna del Colegio de Enfermeros del Perú tras haber dejado su puesto en el Ejecutivo.

Según informó Canal N, Liliana La Rosa ha tratado de reasumir sus funciones como decana del Colegio de Enfermeros del Perú, el cual asumió el 29 de enero del 2018.

Debido a su nombramiento como ministra, tras la convocatoria del presidente Martín Vizcarra y César Villanueva, La Rosa solicitó una licencia.

"Aquí figura como vigente que soy decana nacional (...) No hay ninguna posibilidad de tener otra decana si no es en otras elecciones que son cada tres años y yo gané en diciembre (del 2017)", señaló la ex ministra.

"Estaba de licencia, primero una licencia por el Consejo Directivo Nacional y luego una licencia por el Consejo Nacional", añadió.

Sin embargo, la vicedecana que se quedó a cargo del colegio, Mónica Janet Ríos Torres, asegura ahora que La Rosa no puede regresar porque en octubre del año pasado, el Consejo Nacional decidió vacarla.

"El Consejo Nacional decide por mayoría que yo sea la decana nacional porque, en cumplimiento de nuestro estatuto y el reglamento del Colegio de Enfermeros (...) donde dice que no puede ejercer dos funciones porque fue designada como funcionaria pública", señaló la actual decana.

Liliana La Rosa asegura que dicha decisión está basada en "mentiras e ilegalidades". Por eso, dijo, en enero se pidió la anulación de la vacancia. La solicitud ha sido admitida y todavía está en curso.