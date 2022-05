Para el investigador Percy Mayta- Tristán, no se puede normalizar el plagio. dijo que era una responsabilidad compartida tanto del estudiante en esto caso el presidente Pedro Castillo, como de la Universidad César Vallejo.

“El mensaje que en realidad nos deja es qué le decimos a los estudiantes de pre y post-grado si tenemos a las más altas autoridades plagiando. Cómo abordamos la ética en la enseñanza si tenemos eso, el problema se lo deja a la comunidad educativa porque estamos aceptando el plagio y eso si es grave. Estamos normalizando el plagio y eso no debe ser así”, indicó.

Perú21TV conversó con el Director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta- Tristán, sobre la tesis de Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes. Trabajo de investigación que tiene un 54% de coincidencias con otros autores, según reveló el dominical Panorama luego de aplicar al documento el programa turnitin, un software que identifica coincidencias.

En otro momento insistió que en este caso hay una responsabilidad compartida.

“Lo que se ha visto es que cerca del 100% del marco teórico era un copia y pega, esto es grave. El hecho de que la ley universitaria hecha por la Sunedu no haya existido antes(en la época que Castillo entregó su tesis- 2012) no quita que el plagio no sea una falta grave. La ley de derechos de autor se tipifica como falta grave y en lo penal se tipifica como delito. La responsabilidad de la tesis es una responsabilidad compartida entre el estudiante, el asesor y la universidad que lo aprueba”, concluyó el investigador.

