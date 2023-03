La ex primera dama, Lilia Paredes, apareció en una videoconferencia desde México, para expresar su preocupación sobre la situación que viene atravesando el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido preventivamente en el Penal de Barbadillo, desde el pasado 7 de diciembre de 2022 tras intentar un golpe de Estado.

Visiblemente afectada, Paredes asegura que su esposo es un “preso político” y negó que este haya cometido un acto de rebelión, razón por la que se encuentra bajo investigación fiscal.

“Está preso injustamente. Y quiero contar al Perú entero lo último que hablé con mi esposo. Él me dijo: ‘me calumniarán, me difamarán, pero nunca traicionaré a mi pueblo’. Fueron sus últimas palabras, después le dije: ‘¿qué podemos hacer?’ Y él me respondió: ‘Vamos, los dejo a ustedes en la embajada de México, me regreso y voy a luchar junto con todo mi pueblo peruano”, manifestó entre lágrimas.

De esta manera, la ex primera dama confirma que su esposo se dirigía a la embajada de México luego de haber perpetrado su fallido golpe de Estado, pero que pretendía ‘regresar para luchar junto a su pueblo’.

Como se sabe, Lilia Paredes consiguió viajar con sus hijos a México, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreciera el asilo. “Agradezco al pueblo mexicano y al presidente de México, que nos acogió. Muchas gracias. (...) A causa de eso lo expulsaron al embajador de acá de México, del Perú”, agregó.

Lilia Paredes también habló sobre su hermana menor, Yenifer Paredes, quien es investigada por el Caso Anguía y solicitó al Comité de Derechos Humanos que la apoye con su situación legal. “Es un dolor que yo pasé, dos meses y medio que estuvo mi hija mayor, Yenifer, sin mí (por una orden judicial de prisión preventiva). (...) ¿Pero a quién pedir ayuda si nadie nos ayuda?”, indicó la ex primera dama.





ORGANIZACIÓN CRIMINAL





El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la prisión preventiva por 36 meses de Lilia Paredes, esposa del presidente golpista Pedro Castillo, y de sus hermanos Walter Enrique Paredes Navarro y David Alfonso Paredes Navarro.

Todos ellos, se recuerda, están sindicados como integrantes de una organización criminal encabezada por el exmandatario, la misma que habría operado desde Palacio de Gobierno y que tenía en su estructura a funcionarios públicos, exministros de estado y congresistas, según información fiscal.





