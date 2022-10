La primera dama, Lilia Paredes, criticó a la prensa nacional y señaló que “informan mal”, debido a las constantes noticias que se difunden sobre las investigaciones fiscales contra ella, el presidente Pedro Castillo y su entorno.

Durante una actividad en el Parque de la Exposición, en el Centro de Lima, Paredes Navarro aseguró estar contenta por la excarcelación de su hermana, Yenifer Paredes. Además, aseveró que en la familia presidencial no son delincuentes.

“Es mi hija y siempre voy a estar contenta porque sabemos que no ha hecho nada, ella siempre se ha preocupado por lo más necesitados y es lo que hacemos nosotros cada día, sino que la gente está mal informada. La prensa informa mal, nosotros no hemos venido a hacer nada, hemos venido a hacer un trabajo limpio, honesto. No somos delincuentes como nos califica mucha gente”, manifestó para los medios.

Declaraciones de Lilia Paredes

Excarcelación de Yenifer Paredes

Yenifer Paredes dejó el último martes 25 de octubre el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos luego de que el Poder Judicial ordenara cambiar la medida de prisión preventiva por la de comparecencia con restricciones.

Paralelamente, el fiscal Jorge García anunció que el Ministerio Público presentará un recurso de casación contra la sentencia judicial que revoca la prisión preventiva dictada contra la cuñada de Pedro Castillo.

“Nosotros vamos a presentar una casación. El Ministerio Público va a presentar un recurso impugnatorio para que en sede suprema podamos tener un mejor criterio respecto del peligrosismo y respecto de la obstaculización que, para nosotros, ha sido evidente de la ciudadana Yenifer Paredes”, declaró el fiscal García a la prensa.

