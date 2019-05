César Hinostroza: "La libertad es el bien más sagrado del ser humano después de la vida" [VIDEO]

"Como lo dije en la audiencia, la libertad es el bien más sagrado del ser humano después de la vida, y esta sala ha considerado que debo seguir en libertad porque no he infringido ninguna regla de conducta, y esta libertad se va a mantener hasta que termine el procedimiento en última instancia", declaró hoy César Hinostroza a Canal N luego de culminar la audiencia en Madrid en la que se evaluó la solicitud de la Fiscalía española de prisión preventiva contra el ex juez supremo.

El ex juez supremo continuará en libertad en tierras españolas hasta que se determine su extradición al Perú en última instancia.

Respecto a que no infringió ninguna regla de conducta, cabe indicar que la Audiencia Nacional de Madrid impuso una serie de medidas cautelares para Hinostroza como la fijación de domicilio en España, la prohibición de salir del territorio español (retirada del pasaporte incluida) y la obligación de comparecer ante el tribunal dos veces por semana, y ante ese mismo órgano o el juzgado o comisaría más próximo a su domicilio el primer y tercer lunes de cada mes.

A César Hinostroza se le imputa en el Perú de ser cabecilla de ' Los Cuellos Blancos del Puerto', una organización criminal que se habría enquistado en lo más alto del sistema de justicia para beneficiar a sus miembros y mantenerse en el poder.

El exjuez, no obstante, huyó del Perú en octubre pasado mientras la Fiscalía lo investigaba. Desde ese mes se encuentra viviendo en España, país en el que estuvo detenido pero en el que ahora se encuentra libre temporalmente hasta que su repatriación se concrete.