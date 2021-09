Poco a poco, el verdadero perfil del gobierno de Pedro Castillo se va mostrando tal cual. No solo el premier Guido Bellido lanza amenazas y la bancada de Perú Libre presenta proyectos para controlar los medios, ahora también el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Francisco Silva, advirtió al canal oficial del Estado, TV Perú, que habría “cambios” dentro del medio debido a supuestos “ataques” en contra del Ejecutivo.

“Ahora, Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, también tenemos que hacer cambios ahí para que de una vez por todas el Canal 7 eduque a las personas y llegue a los sectores más alejados de nuestra patria”, aseveró durante una audiencia pública descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso realizada ayer en Cusco.

Inmediatamente, Vanessa López, productora de TV Perú, respondió al ministro de Transportes y lo puso en su sitio. “Usted debe saber que nosotros en el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) trabajamos para los peruanos con absoluta libertad, objetividad y profesionalismo y no para ustedes. Cada uno de los trabajadores lo hacemos conscientes de nuestro rol fiscalizador. ¡No amenace la libertad de prensa!”, escribió en Twitter.

Otro periodista que se pronunció fue Eduardo Guzmán, quien renunció al cargo de presidente del IRTP a inicios de este mes. “No, ministro Silva. TV Perú es de todo los peruanos, no es de Palacio de Gobierno. Antes lo intentó Manuel Merino (y no pudo), hoy tampoco se dejarán”, expresó en la misma red social.

AMENAZA INVIABLE

El IRTP está adscrito al Ministerio de Cultura, por lo tanto, cualquier cambio dentro de sus medios debe venir de dicho sector y no del MTC, indicó a Perú21 el especialista en derecho digital, Erick Iriarte.

Agregó que la labor de “la prensa, aunque sea generada con recursos públicos como es el caso de la BBC de Londres, no debe rendirle pleitesía al poder sino transmitir la información de forma objetiva. Un ministro no puede decir que porque lo tratan mal va a haber cambios. Los miembros del IRTP son funcionarios públicos, al sacarlos se estaría violando los principios del código de ética de la función pública”.

DATOS

El IRTP está formado por TV Perú, TV Perú Noticias, Canal Ipe, Radio Nacional y Radio La Crónica.

Por la noche, Silva señaló: “Ratifico mi respeto a la libertad de expresión, de ninguna manera pretendí amenazar ni dejar entrever cambios en TV Perú”.

